Presidente do Sindicato Médico de Caxias recebe bênção do papa Leão XIV

Momento em que Marlonei Silveira dos Santos recebe a bênção do papa Leão XIV. Vatican Media / Divulgação

A viagem para participar do Congresso Mundial de Sindicalismo Médico em Roma rendeu um momento emocionante para o presidente do Sindicato dos Médicos de Caxias do Sul, Marlonei Silveira dos Santos. Ele foi um dos escolhidos para participar de uma audiência com o papa Leão XIV no Vaticano nesta quinta-feira (2), e pôde trocar algumas palavras com o Pontífice, que também abençoou uma foto da família do caxiense.

Marlonei é um dos três brasileiros que participa do congresso, que reúne médicos latino-americanos e europeus. Ele não tinha informação de que haveria o encontro com Leão XIV, e como católico acabou sendo surpreendido pela oportunidade que recebeu.

— Me pegou de surpresa. Eu cheguei no congresso e avisaram que tinha uma audiência com o papa, e que precisavam de brasileiros como representantes. Acabei sendo um dos escolhidos, e foi uma experiência emocionante. Ele falou sobre inteligência artificial e ressaltou que ela nunca vai substituir o trabalho de um médico — revela Marlonei.

A audiência com os médicos durou cerca de 40 minutos, e o Papa conversou com o grupo em espanhol, arranhando também um “portunhol”, segundo Marlonei, que estava acompanhado da esposa, Maria do Carmo. A disposição e simpatia dele chamaram a atenção do caxiense, que teve o privilégio de ter uma foto do filho, da nora e do neto abençoada pela maior autoridade da Igreja Católica:

— Muito simpático, fala com a gente rindo. Eu mostrei a foto e disse que era minha família, e ele fez questão de abençoar.