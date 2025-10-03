Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

No Vaticano
Presidente do Sindicato Médico de Caxias recebe bênção do papa Leão XIV

Encontro ocorreu durante audiência de profissionais latino-americanos com o Pontífice, que impressionou pela simpatia

