Prefeitura estuda alternativas para agilizar conserto de semáforos no início da manhã em Caxias

Semáforos em amarelo piscante ou apagados são comuns no início das manhãs em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A cena é frequente nas manhãs de Caxias do Sul. Em cruzamentos onde os semáforos acabam tendo problemas durante a noite e a madrugada, engarrafamentos começam a se formar por volta de 6h30min, pois neste momento em que o tráfego começa a se acentuar, ainda não há equipes à disposição para consertar os semáforos apagados ou em amarelo piscante.

Isso ocorre porque o Setor de Semáforos da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) inicia as atividades, de segunda a sexta, às 6h30min, e vai até 19h30min. Ou seja, quando o movimento cresce no início da manhã, as equipes estão ainda chegando, e têm de se inteirar de todas as pendências das horas anteriores, pois o sistema ficou sem atendimento durante a noite e madrugada.

Essa situação, que gera muita reclamação dos motoristas, já foi percebida pelos responsáveis. O secretário-adjunto de Trânsito, Alfonso Willenbring Junior, admite que a situação é inadequada, e por isso projeta uma mudança nos procedimentos. Segundo ele, está sendo analisada uma forma legal de deixar parte da equipe de sobreaviso ou plantão, o que ampliaria o atendimento para as 24 horas do dia e possibilitaria os casos fossem ser resolvidos mais cedo, antes do movimento nas vias se acentuar.

— O problema que eu tenho que resolver é com o RH. Eu não sei se a gente vai incluir como hora extra ou sobreaviso, e qual o percentual que se paga para ele se manter pronto para ser chamado. Eu quero ajustar com o RH primeiro para a gente, pelo menos, fazer um teste — informa Willenbring.

Segundo o secretário, a maior parte dos problemas que surgem durante a madrugada é provocada pela queda de energia, e a solução é rápida, pois é feita remotamente. Somente nos demais casos seriam utilizados os funcionários de plantão. Ainda não há um prazo para a nova sistemática ser implantada.