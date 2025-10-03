Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Gestão
Notícia

Falta de habilitação da UPA Central provoca perda anual de R$ 10,2 milhões por ano para a saúde de Caxias do Sul

Questão está pendente há quase seis anos e deve ser um dos primeiros temas a serem atacados pelo novo secretário

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS