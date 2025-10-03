Falta de habilitação da UPA Central provoca perda anual de R$ 10,2 milhões por ano para a saúde de Caxias do Sul

Inaugurada em 2019, UPA Central deixa de receber verbas devido à falta de regularização estrutural. Porthus Junior / Agencia RBS

Inaugurada incompleta e a toque de caixa pelo ex-prefeito Daniel Guerra, em 19 de dezembro de 2019, a UPA Central até hoje não conseguiu completar alguns processos burocráticos junto ao Ministério da Saúde. E o fato de não ter estas liberações faz com que a instituição não receba algumas contrapartidas pelos serviços prestados, impedindo que uma verba anual de R$ 10,2 milhões seja repassada para Caxias do Sul.

Atacar esta situação curiosa, onde a cidade perde verbas para um setor que sofre com falta crônica de dinheiro, é a primeira grande prioridade de novo secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, que assume na próxima segunda-feira (6). Ele já tem um mapeamento das pendências que impedem a habilitação e promete tratar do caso já na próximos dias.

— Através da deputada Denise, a gente conseguiu alinhar o que falta com Brasília, e há algumas reformas internas que precisam ser feitas. A prefeitura, inclusive, já repassou o dinheiro, e nesta primeira semana vou convocar o IDEAS para agilizar essa situação — revela Bueno.

Quando a reforma que transformou o antigo Postão 24 Horas em UPA foi inaugurada, nem mesmo o PPCI do prédio havia sido feito, o que também era um impeditivo para a regularização. O mandato de Daniel Guerra foi cassado três dias após a abertura do espaço, e as gestões que se sucederam a partir de 2020 começaram a sanar as pendências.

No entanto, a chegada da pandemia consumiu esforços e recursos, e a regularização só começou a andar em 2023. Desde então, foram duas visitas de técnicos do Ministério da Saúde, que em cada ocasião solicitaram melhorias na estrutura.

Neste momento está para começar a segunda parte das reformas solicitadas, e que vão custar R$ 303 mil. A verba já foi repassada pelo município para o IDEAS, que é o responsável pela gestão da UPA e terá que fazer as obras, que devem estar prontas até novembro. A regularização junto ao Corpo de Bombeiros já foi providenciada.