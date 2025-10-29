Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Natal Brilha Caxias
Estudo sobre túnel de LED na Avenida Júlio deve ser apresentado pela prefeitura de Caxias até a próxima quarta

Documento foi solicitado em reunião do Conselho de Patrimônio, que cobrou maior participação em ações que alterem o ambiente da cidade

