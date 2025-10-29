Estudo sobre túnel de LED na Avenida Júlio deve ser apresentado pela prefeitura de Caxias até a próxima quarta

Instalação de estruturas para túnel de LED começou na última semana em seis quadras da Avenida Júlio de Castilhos. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma explanação do vice-prefeito de Caxias do Sul, Edson Néspolo, e do secretário adjunto de Planejamento e Parcerias, Antonio Feldmann, foi o principal momento da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural (Compahc) de Caxias do Sul, realizada na manhã desta quarta-feira (29).

O encontro foi realizado devido a questionamentos de membros do conselho sobre a instalação de um túnel de LED na Avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Feijó Júnior e Dr. Montaury, e que vai ser uma das principais atrações da programação do Natal Brilha Caxias 2025.

Os representantes da prefeitura fizeram uma apresentação das ações que serão executadas até o fim de ano, e declararam que os planos de decoração não comprometem a visualização da paisagem cultural e histórica do entorno da Júlio de Castilhos, uma preocupação levantada por integrantes do Compahc. Ainda segundo o Executivo, esta ação faz parte de uma requalificação geral da área central da cidade, atendendo a uma antiga de demanda de moradores e comerciantes do entorno.

De acordo com a presidente do conselho, Geovana Erlo, apesar de algumas explicações importantes terem sido dadas, faltou um aprofundamento dos planos da prefeitura. Por isso, os membros da entidade solicitaram que o Município entregue até a próxima quarta-feira (5) o estudo técnico que embasou a instalação do túnel de LED. Segundo ela, este documento é fundamental, pois vai possibilitar que na próxima reunião da entidade, em 12 de novembro, os conselheiros debatam o projeto com maior propriedade.

— Por sermos um conselho de patrimônio, nós queremos um estudo técnico que avalie de fato, com procedimentos e métodos científicos, o impacto sobre o patrimônio cultural, seja o dano ou a impossibilidade de visualização dele. Ficou bem claro na reunião que isso deve ser apresentado até quarta que vem — declara Geovana.

Apesar de o Compahc ter caráter apenas consultivo, sem poder legal para vetar a instalação do túnel de LED, o fato de não ter sido comunicado sobre as mudanças desagradou os membros da entidade. Segundo a presidente, durante a reunião desta quarta, os membros da prefeitura admitiram que houve uma falha de comunicação, e assumiram o compromisso de colocar o conselho em futuros debates sobre a reabilitação de espaços da cidade:

— Eles reforçaram que não foi falta de consideração, mas assumiram a culpa de que isso tinha que ter sido feito anteriormente. Eles se comprometeram a envolver o Compahc nas discussões sobre a Júlio de Castilhos e em outras questões que envolvem a cidade e o patrimônio cultural.

Para o vice-prefeito Edson Néspolo, a reunião cumpriu o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o Brilha Caxias, pois não há nada que justifique preocupação e o envio do projeto ao conselho vai ser feito na semana que vem. Além disso, defendeu a necessidade de não se apegar a detalhes e valorizar o espírito da proposta, que precisa ser encarada como uma oportunidade para revitalizar o patrimônio histórico da área central de Caxias.

— Tudo bem se achar que as pedrinhas onde foram feitos os buracos foram danificadas. Eu até concordo, e estamos colocando isso em dia. Mas de resto eu não vejo problema nenhum, pois é só coisa boa. Se a gente tiver que ficar na mesmice de sempre por causa de algumas pedrinhas, aí fica complicado – declara o vice-prefeito.

A instalação do túnel de LED na Júlio de Castilhos começou na última semana, e cerca de 130 postes formarão a estrutura em seis quadras da Júlio. O projeto foi planejado pelo consórcio Luz de Caxias do Sul, responsável pela iluminação pública da cidade, em parceria com o Departamento de Iluminação Pública da prefeitura.