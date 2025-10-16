Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Deputados italianos aprovam lei que retira dos consulados o serviço de reconhecimento da cidadania

Atividade será executada diretamente em Roma, em novo órgão a ser criado pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália

