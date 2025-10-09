CSG aguarda fim de renegociação para iniciar duplicação de estrada em Caxias em janeiro de 2026

A construção da nova ponte da RS-122 sobre o Arroio Tega, em Caxias, já passou da metade, segundo a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), responsável pela obra. Romulo Gomes Pereira / Divulgação

Na expectativa pelo fim da renegociação do contrato de concessão do Bloco 3 de rodovias com o Estado, a CSG já tem um cronograma para iniciar as obras que deveriam estar em andamento. O primeiro trabalho a ser beneficiado será a duplicação de um trecho da RS-122, no que é conhecido como contorno norte de Caxias, e que pode começar já no próximo mês de janeiro.

A confirmação foi feita pelo diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, durante entrevista ao Jornal do Almoço da RBS TV Caxias nesta quinta-feira (9). Ele revelou que espera para as próximas semanas a conclusão das tratativas entre a empresa e o governo do Estado, que surgiram devido à necessidade de execução de obras que não estavam previstas na concessão das rodovias e que ficaram evidenciadas durante as enchentes dos últimos anos.

Essa repactuação vai autorizar a empresa a adiar por 15 meses o prazo previsto em contrato para entrega das obras. Com esta definição próxima, a concessionária está ultimando os preparativos para cumprir ações que já deveriam estar em andamento, deixando a estrutura prévia pronta, inclusive com licenciamentos. De acordo com Peres, a primeira a ser iniciada, já em janeiro, será o contorno norte, que já está com a principal obra, a duplicação da ponte sobre o Arroio Tega, com mais de 50% executados.

— Do nosso lado, nós estamos prontos. O contorno norte de Caxias, que é o caso clássico, estaria pronto para começar em janeiro do ano que vem, desde que a questão do reequilíbrio esteja resolvida. A questão de Bento também, em março ou abril do ano que vem a gente conseguiria dar início às obras – informou Peres.

Se realmente iniciado em janeiro, a expectativa é de que o contorno norte fique pronto até dezembro de 2026, antes do prazo limite. Já a duplicação da RS-453, a segunda obra a ser tocada, começaria em março, ficando pronta até abril de 2027. Durante a entrevista, o diretor-presidente também confirmou que o prazo extra de 15 meses solicitado se aplica a todas as obras previstas na concessão, e não somente a estes trabalhos iniciais:

— A ideia é que as entregas de todo bloco de investimentos sejam deslocadas por 15 meses. A concessionária tem estímulos para terminar a obra o mais rápido possível, e aquilo que for possível fazer antecipadamente, como o contorno norte de Caxias, vai acontecer.

Peres também ressaltou que a conclusão da renegociação vai permitir a execução do pacote de ações para garantir mais resiliência às vias, diminuindo a chance de grandes bloqueios no futuro. Um relatório elaborado pela CSG, e que baseia as tratativas, prevê a execução de 13 intervenções, principalmente de reforço em encostas.