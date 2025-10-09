Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Infraestrutura
Notícia

CSG aguarda fim de renegociação para iniciar duplicação de estrada em Caxias em janeiro de 2026

Concessionária ganhará 15 meses de prazo para execução de obras, e primeiras entregas devem acontecer no fim do ano que vem

