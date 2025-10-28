Conselho recebe questionamentos e convoca reunião sobre túnel de LED que está sendo instalado na Avenida Júlio, em Caxias do Sul

Instalação de estruturas para túnel de LED começou na última semana na Avenida Júlio de Castilhos. Porthus Junior / Agencia RBS

Os membros do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural (Compahc) de Caxias do Sul estão convocados para uma reunião extraordinária na manhã desta quarta-feira (29). O encontro terá primeira chamada às 8h e segunda, às 8h15min, e ocorrerá para que seja debatida a instalação de um túnel de LED na Avenida Júlio de Castilhos, entre o bairro São Pelegrino e o Centro, e que será uma das atrações da decoração de Natal deste ano.

Apesar de o órgão ter reuniões regulares, alguns integrantes demandaram a realização deste encontro extra para que o projeto e as respectivas consequências sejam tratados de forma mais dedicada. A presidente do órgão, Geovana Erlo, revela que há descontentamento entre os membros, pois ficaram sabendo da instalação pela imprensa, sem nenhum debate ou apresentação prévia.

Cerca de 130 postes formarão o túnel em seis quadras da Júlio, entra as ruas Dr. Montaury e Feijó Jr. Porthus Junior / Agencia RBS

O Compahc não tem possibilidade de bloquear a implantação do túnel de LED, pois regimentalmente o órgão tem caráter consultivo, e não deliberativo. Mesmo assim, Geovana considera importante o debate do tema, pois é uma forma de marcar posição e enfrentar o esvaziamento das funções do conselho, situação percebida por ela nos últimos anos.

— A gente percebe que há um esvaziamento da função do próprio conselho, em que essas demandas nunca passam pela gente, nem para discussão. Sabemos que o Compahc é um conselho consultivo, e não deliberativo, mas nós estamos sempre recebendo essas demandas após elas serem executadas. Então, nosso descontentamento começa com a invalidação do papel do Compahc, e sobre essa obra há discordância no que tange ao impedimento à visualização da paisagem cultural e dos bens do entorno — ressalta a presidente.

Leia Mais Instalação da estrutura metálica da iluminação de Natal provoca bloqueios em Caxias do Sul

A secretária municipal da Cultura, Tatiane Frizzo, vai participar da reunião, pois é membro do conselho. Ela ficou sabendo das críticas, embora oficialmente não tenha sido procurada por ninguém. Mesmo assim, considera natural os questionamentos, pois toda mudança gera medo ou dúvidas. No entanto, confia que a apresentação desta quarta, que será feita pelo vice-prefeito Edson Néspolo, mostrará os benefícios que o projeto trará para a cidade.

— Existe, sim, um impacto, pois algo vai ser alterado e vai ser permanente na cidade. E é importante salientar que será um investimento não apenas para o Natal, mas que ficará para a cidade e será minimizado por todas as outras questões, que trazem benefício – afirma Tatiane.

A instalação do túnel de LED na Júlio de Castilhos começou na última semana. Cerca de 130 postes formarão o túnel em seis quadras da Júlio, entra as ruas Dr. Montaury e Feijó Jr. Segundo a prefeitura, a estrutura terá apenas pilares centrais e não mais nas calçadas laterais, como estava previsto, para não prejudicar a fachada dos prédios e nem invadir o passeio público. A estrutura foi planejada pelo consórcio Luz de Caxias do Sul, responsável pela iluminação pública da cidade, em parceria com o Departamento de Iluminação Pública da prefeitura.