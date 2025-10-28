Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Brilha Caxias
Notícia

Conselho recebe questionamentos e convoca reunião sobre túnel de LED que está sendo instalado na Avenida Júlio, em Caxias do Sul

Membros do Compahc querem informações sobre impactos da instalação, e alegam que ficaram sabendo do projeto pela imprensa

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS