Centro é o bairro de Caxias do Sul com mais chamados pela presença de escorpiões

Exemplar de escorpião-manchado capturado em Caxias do Sul. Rafael da Silva Carvalho / Divulgação Prefeitura de Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul confirmou nesta semana que 21 bairros e um distrito da cidade geraram chamados relacionados à presença de escorpiões neste ano. O Centro, com quatro ocorrências, é o local com maior frequência.

Com a chegada dos meses mais quentes, há uma tendência de mais aparições, e por isso a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lançou um alerta à comunidade. Desde o início de 2025 foram 42 solicitações de atendimento e orientações, e 13 escorpiões foram capturados e encaminhados para análise.

A principal espécie encontrada em Caxias do Sul é do Tityus costatus, o escorpião-manchado. Segundo a Vigilância Ambiental, trata-se de um animal peçonhento, que embora não seja agressivo, ataca se for ameaçado, podendo causar acidentes com humanos e animais. Os bairros de onde partiram os chamados de apoio estão localizados em regiões variadas da cidade, e são os seguintes:

Centro: 4

Petrópolis e Universitário: 3

Exposição, Kaiser, Madureira, Medianeira, Planalto, Rio Branco e Salgado Filho: 2

Charqueadas, Cinquentenário, De Lazzer, Fátima, Fazenda Souza, Marechal Floriano, Nossa Senhora da Saúde, Pioneiro, Pôr do Sol, Reolon, Santa Fé e Santos Dumont: 1

Em geral, segundo a Vigilância Ambiental, as ocorrências de picadas registradas em Caxias do Sul têm sido de moderada toxicidade. Em caso de acidente, a recomendação é lavar o local da picada, aplicar uma compressa morna para aliviar os sintomas, procurar atendimento em uma unidade de saúde e, se possível, registrar uma foto do escorpião que causou o acidente.