Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

"UPA não é fábrica de atestado, ou as pessoas vão trabalhar ou perdem o dia", diz o novo secretário da saúde de Caxias sobre mudanças que fará em sua gestão

Rafael Bueno disse que vai revisar o atendimento prestado nas unidades, e também prometeu redirecionar investimentos e priorizar uma melhor comunicação com a população

