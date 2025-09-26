"UPA não é fábrica de atestado, ou as pessoas vão trabalhar ou perdem o dia", diz o novo secretário da saúde de Caxias sobre mudanças que fará em sua gestão

Rafael Bueno está no quarto mandato consecutivo na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Pietra Lima / Câmara de Caxias

Anunciado no fim da tarde da quinta-feira (25) como novo secretário de Saúde de Caxias do Sul, o vereador Rafael Bueno (PDT) concedeu entrevista ao Gaúcha Hoje desta sexta (26) e falou dos planos para o cargo. Apesar de reconhecer as dificuldades da função, ele mostrou entusiasmo, prometeu revolucionar a gestão da pasta com mudanças em procedimentos e no atendimento à população, e admitiu que estará em uma situação diferente da que ficou até hoje.

— Vou sair da arquibancada, e agora a gente vai jogar o jogo. E vou ser atacante para fazer muitos gols — comentou o novo secretário.

Segundo Bueno, o principal motivo para aceitar o cargo agora, após já ter sido convidado pelo prefeito Adiló Didomenico em outros momentos, foi a liberdade concedida para montar a equipe, onde deve priorizar técnicos e servidores. Além disso, se considera mais preparado, tendo viajado pelo país para conhecer boas práticas que vão ser aplicadas aqui. Como exemplos, ele citou a gestão da saúde em Vitória (ES) e Ananindeua (PA), cidade que ele visitará na próxima semana.

O futuro secretário revelou que entre as prioridades estará uma melhora na comunicação com a população, tanto que nos próximos dias deve apresentar um plano de ações para os primeiros 100 dias, fazendo ampla divulgação dos serviços disponíveis e das ações que vão ser executadas. Esse novo comportamento, segundo ele, terá impacto, inclusive, na busca por recursos, que é outra frente que será atacada:

— Nos meus planos está pagar uma bonificação para os servidores das UBSs pela produção, porque com mais atendimentos nós vamos ganhar mais dinheiro do Governo Federal. Então, se a gente se comunicar bem com os usuários, não só eles estarão ganhando.

Além disso, segundo Bueno, haverá algumas inversões de prioridade. Ele revelou que tem planos para uma economia de R$ 24 milhões e a reaplicação desse recurso em novas ações de atendimento, mas admitiu que essas mudanças podem gerar descontentamentos e reclamações, sem revelar de quem. Ele também prometeu ampliar o uso da tecnologia, para simplificar processos a agilizar questões como marcação de consultas, e revisar o atendimento prestado nas UPAs.

— UPA não é fábrica de atestado. Ou as pessoas vão trabalhar ou perdem o dia. Isso nós vamos acabar, porque tira lugar de quem quer atendimento — declarou.

Bueno também informou que já iniciou os contatos com a Secretaria de Gestão e Finanças, para buscar mais recursos para a Saúde. Ele quer R$ 2,5 milhões para investimentos em tecnologia e R$ 6 milhões para compra de horas médicas, que servirão para reduzir as filas em especialidades. Além disso pretende finalizar o processo de credenciamento da UPA Central junto ao Ministério da Saúde, o que deve resultar em receita extra de R$ 11 milhões.