Segunda empresa mostra interesse em projeto do teleférico entre a Festa da Uva e a Casa de Pedra, em Caxias

Projeto idealizado pela Festa da Uva prevê teleférico ao lado do Monumento Jesus do Terceiro Milênio. Porthus Junior / Agencia RBS

Iniciado no último mês de julho, o projeto de instalação de um teleférico ligando o Parque de Eventos da Festa da Uva à Casa de Pedra teve evoluções nas últimas semanas. No dia 1º de setembro, estiveram em Caxias do Sul representantes do grupo que opera os bondinhos (metrocables) de Medellín, na Colômbia, e do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e que na oportunidade formalizaram interesse em executar os estudos técnicos de viabilidade do empreendimento.

Já na semana passada, a boa nova foi o surgimento de um segundo grupo, sediado no Rio de Janeiro. De acordo com o presidente da Festa da Uva Turismo e Empreendimentos S/A, Milton Corlatti, esses empreendedores tiveram acesso a notícias que falavam do projeto caxiense e procuraram os responsáveis para também demonstrar interesse oficial.

Assim, com ao menos dois postulantes, o projeto ganha impulso, e haverá a necessidade de um chamamento público. Esse instrumento permitirá a todos os interessados apresentarem as respectivas propostas e definirá a seleção de uma delas. Alguns entraves burocráticos, no entanto, precisam ser vencidos, e por isso a Secretaria Municipal de Planejamento e Parcerias foi envolvida no processo.

O projeto prevê a construção de um teleférico que ligará o Monumento Jesus Terceiro Milênio, no Parque de Eventos da Festa da Uva, ao entorno da Casa de Pedra, em uma área ao lado da Rua Matteo Gianella, cuja utilidade pública e desapropriação foi assinada em julho pelo Executivo caxiense. Aí surge a primeira dificuldade a ser superada, pois a proposta envolve terrenos de proprietários (Festa da Uva e prefeitura) que têm regimes jurídicos diferentes.

Com isso, segundo o secretário do Planejamento e Parcerias de Caxias do Sul, Marcus Vinicius Caberlon, estão sendo buscadas alternativas jurídicas para o processo seguir. Uma delas é a prefeitura, como acionista, ceder à Festa da Uva o terreno que está sendo comprado, para que essa possa tocar todo o processo. A outra possibilidade seria conseguir uma autorização do Conselho da Festa da Uva S/A para uso do terreno do Jesus do Terceiro Milênio, a fim de que o Executivo faça todo o processo de chamamento e a futura concessão. Caberlon aponta as duas alternativas como viáveis, e ressalta que uma decisão política apontará o caminho a ser seguido.

– Existe uma vontade inicial do Corlatti sobre a área em processo de desapropriação, de que se faça a aquisição dela e uma integralização no capital da Festa da Uva, e aí ela vai fazer a operação toda. Eu não vejo nenhum problema nisso, mas é uma decisão política do prefeito, e, se o caminho for esse, a gente vai cumprir – informa Caberlon.

O presidente da Festa da Uva S/A confia na superação das questões burocráticas nos próximos meses. Para Milton Corlatti, o projeto do teleférico é uma grande oportunidade para Caxias do Sul, e o interesse demonstrado por empreendedores comprova a viabilidade da proposta.

– Viável é, sem dúvida nenhuma. Só temos que achar a fórmula de como fazer. A Secretaria do Planejamento está estudando isso, e assim que tiver uma resposta lançaremos o chamamento, para ver se tem mais alguma interessada. Por enquanto são duas, e ficamos mais confiantes de que vai ser interessante para a cidade – afirma Corlatti.