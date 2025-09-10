Reitora pede que comunidade continue manifestando apoio à instalação da UFRGS na Serra

Reitora Marcia Barbosa tem comandado o processo de instalação de unidade na Serra. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O projeto de instalação de um campus em Caxias foi encaminhado nesta terça-feira (9) ao Conselho Universitário (Consun) da UFRGS. Apesar de representar um passo importante na tramitação do processo, ainda há muito por ser feito e o apoio da região segue sendo fundamental, conforme ressaltou em entrevista à Rádio Gaúcha, na manhã desta quarta (10), a reitora da instituição, Marcia Barbosa.

A primeira etapa do trâmite é a análise do documento pela Comissão de Legislação e Regimento. É possível que seja necessário a reitoria responder a algumas questões dessa unidade e, depois disso, o parecer elaborado vai receber o veredito final do Conselho, em reunião extraordinária que Marcia projetou para ocorrer em 10 ou 17 de outubro.

Apesar de ressaltar que o relatório de implantação foi muito bem executado pela comissão responsável, a reitora revelou que ainda há necessidade de um trabalho interno de convencimento, para que todas as dúvidas da comunidade universitária sejam dissipadas. Para que isso ocorra, ela apontou como fundamental que fique cada vez mais claro o desejo da região em contar com a UFRGS, e colocou o contato dela à disposição para recebimento de mensagens de apoio:

– Para nos apoiar, seria importante que a comunidade da Serra, que está querendo que a UFRGS esteja na Serra, que quer uma federal para chamar de sua, que mande cartas de apoio, para a nossa comunidade entender que esse é um projeto do povo do RS. Eu pediria que, se você faz parte de um grupo e quer mandar moções de apoio, mande para marcia.barbosa@gabinete.ufrgs.br.

Entusiasta da instalação do novo campus, Marcia afirmou que tem levado todos os esclarecimentos necessários aos colegas, e disse entender eventuais preocupações que surgiram, especialmente com a questão financeira. Por isso, reforçou que a UFRGS se sentir acolhida pela Serra é fundamental para vencer as últimas resistências neste momento.

– A gente não quer chegar e ser um corpo estranho. Eu quero ser a reitora da Serra, e para isso eu preciso receber essas mensagens. Elas são importantes nesse momento de avaliação – declarou a reitora.

O relatório de implantação, segundo a professora, também ressalta as possibilidades educacionais e contatos que a implantação na Serra trará para a UFRGS. Por ter cursos começando do zero, ela entende que vai ser possível implementar o que a ciência mostra como mais arrojado em termos de educação. Conceitos como mão na massa, aula invertida e atividades que não se restringem às quatro paredes devem ser amplamente utilizados, além de muitas parcerias com entidades e empresas, resultando no que ela classificou como uma formação transformadora.

Os seis cursos iniciais no novo campus já estão definidos: Administração, Engenharia Agrícola, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de Materiais e Manufatura, Ciência de Dados e Pedagogia.

Sede será definida após decisão do Consun

O local onde a UFRGS vai se instalar na Serra, um dos pontos de maior curiosidade sobre o futuro da instituição, ainda não está definido. De acordo com a reitora, o relatório elenca possíveis áreas, entre elas a do antigo Campus 8 da UCS, para que o Conselho tenha ideia de que há variados espaços disponíveis. A decisão caberá ao comando executivo da universidade, e será tomada após a anuência do Consun para a implantação.

A quantidade de prédios oferecidos tem possibilitado, inclusive, pensar em projetos futuros. Segundo Marcia, há propostas com perfis variados, e o que não for escolhido agora pode ser útil mais adiante.

– Eu estou pensando lá adiante, estou pensando em um parque tecnológico. Eu acho que essa região precisa ter um parque tecnológico de fronteira, e já estou pensando que espaços vou precisar para um parque. E também já estou pensando que, se eu tiver que expandir, onde são as regiões mais interessantes. Por enquanto, a gente não descarta nada – informou a reitora.

Como a intenção é oferecer cursos já no primeiro semestre de 2026, ela informou que um critério decisivo para a escolha do primeiro prédio vai ser o menor custo de adaptação.