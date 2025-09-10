Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Educação
Notícia

Reitora pede que comunidade continue manifestando apoio à instalação da UFRGS na Serra

Marcia Barbosa ressalta importância da instituição se sentir acolhida pela região,  especialmente no momento em que o projeto do novo campus é avaliado pelo Conselho Universitário

