Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Agenda
Notícia

Próxima edição do Encontro de Gigantes vai debater o turismo na Serra

Evento com grandes nomes do setor ocorrerá no dia 30 de setembro, em Bento Gonçalves

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS