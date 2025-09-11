Próxima edição do Encontro de Gigantes vai debater o turismo na Serra

Tarcisio Michelon, Rafael Castello e Luciano Peccin. Montagem sobre fotos / Arquivo pessoal

A décima edição do Encontro de Gigantes, um dos mais tradicionais eventos com lideranças regionais, já está agendado. O evento vai ocorrer em 30 de setembro, no Dall’Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves, a partir das 8h. E o tema a ser debatido tem altíssima conexão com a economia e o dia a dia da região: Crescimento, Importância e Desafios do Turismo na Serra.

Eu vou ser o responsável por fazer a mediação do painel, que promete muito, pois além do tema importante e atual, foi reunido um time de notáveis para debater. Entre eles, como nosso anfitrião em Bento Gonçalves, estará Tarcisio Michelon, um dos maiores empreendedores do turismo na Serra e idealizador da criação dos Caminhos de Pedra, entre outras diversas ações.

A mesa ainda contará com Luciano Peccin, também empresário do setor hoteleiro e outro empreendedor consagrado. Ele é, simplesmente, um dos criadores do Natal Luz de Gramado e do grande salto que a Região das Hortênsias deu no turismo brasileiro nas últimas décadas.

Por fim, complementando a mesa estará o secretário de Turismo e Cultura de São Francisco de Paula, Rafael Castello, que tem se destacado pelas iniciativas inovadoras na busca por investimentos e novos eventos para o setor em São Chico. Ou seja, um grande time, com muita vivência e muito a dizer sobre uma atividade econômica cada vez mais fundamental para a região.