Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Hora da decisão
Notícia

Prefeitura aguarda últimos cálculos para confirmar manutenção do acordo no Caso Magnabosco

Primeira análise aponta que negociação ainda é o cenário mais vantajoso, mesmo com alterações trazidas pela Emenda Constitucional 136

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS