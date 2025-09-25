Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Discurso perigoso
Opinião

Imigrantes são solução, e não problema, para Caxias do Sul

Colocar o déficit da prefeitura na conta dos estrangeiros é desconhecer a história da cidade

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS