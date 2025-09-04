Obras para instalação de escola de Ensino Médio do Sesi em Caxias começam nas próximas semanas

Prédio do antigo Senai Nilo Peçanha foi inaugurado em 1944. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Apesar da sugestão feita há alguns dias pelo ex-vereador Elói Frizzo, que cogitou a área do antigo prédio do Senai Nilo Peçanha para instalação da UFRGS em Caxias do Sul, o prédio já tem outro destino traçado. Anunciada no ano passado, a implantação de uma escola de Ensino Médio do Sesi no local superou as fases burocráticas e a construção deve se iniciar em breve.

A informação foi confirmada à coluna pela diretora-geral do Sesi, Senai e IEL no RS, Susana Kakuta. Conforme ela, a partir da definição do projeto em 2024, houve um tempo de preparo, com finalização dos projetos e licitação para escolha da empresa que fazer os trabalhos. Esta fase já foi superada, e a empreiteira já está finalizando a instalação da sua estrutura no local, com perspectiva de começar a obra nas próximas semanas.

O icônico edifício do Senai Nilo Peçanha, inaugurado em 1944 e localizado na Rua Vereador Mário Pezzi, no bairro Exposição, vai passar por uma ampla reforma para receber a nova instituição. Além disso, um prédio anexo vai ser construído para complementar a estrutura, que quando estiver funcionando a pleno deve receber até 1,5 mil alunos no Ensino Médio. Susana reconhece a importância da implantação da UFRGS na Serra, mas ressalta que não há mais como voltar atrás no projeto de implantação da escola do Sesi.

– Hoje não existe mais essa possibilidade, porque a decisão tomada lá atrás é muito séria. É um investimento muito grande da nossa parte, pois estamos falando, entre obra e enxoval, em quase R$ 42 milhões. Nunca ficou parado da nossa parte, e agora a obra está iniciando e vai se tornar uma escola referência – ressalta a diretora.

Com o início das obras neste segundo semestre de 2025, o tempo máximo para conclusão é maio de 2027. Susana acredita, no entanto, que esse prazo possa ser antecipado, o que permitiria a abertura de matrículas no fim de 2026, com ingresso dos primeiros alunos no início do ano seguinte. O método de trabalho, já implantado em outras unidades no RS, inclui ensino médio em tempo integral, combinando o currículo normal com ensino profissionalizante.