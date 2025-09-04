Novo projeto amplia restrições ao reconhecimento da cidadania italiana

Normas para a concessão de cidadania italiana já passaram por alterações em 2025. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As normas para reconhecimento da cidadania italiana, que já tinham ficado mais duras após a aprovação de uma proposta encaminhada pelo governo da primeira-ministra Giorgia Meloni, podem ficar ainda mais restritivas. É o que propõe o DDL 1450/2025, cuja análise pelo congresso italiano deve andar neste mês de setembro, após a volta do recesso.

Assinada pelo ministro das Relações Exteriores e vice-primeiro-ministro Antonio Tajani, o mesmo que já havia assumido a autoria do decreto publicado em março, a nova proposta foi apresentada em abril. Como não foi protocolada com regime de urgência, teve tramitação mais lenta, e agora está na Comissão de Assuntos Constitucionais do Senado. Em resumo, o projeto foca em questões que não haviam sido tratadas na mudança anterior, e mantém a lógica de retirada de direitos dos ítalo-descendentes.

Um dos pontos abordados se refere ao reconhecimento da cidadania por direito de casamento com um italiano. Atualmente, ela é concedida após dois anos de união, no caso de quem reside na Itália, ou três anos, para quem mora fora. Pelo DLL 1450, o direito para quem vive no exterior deixa de existir, e será dobrado o prazo para quem reside no país europeu.

Outro artigo importante muda os critérios para transmissão da cidadania aos descendentes, enrijecendo o que havia sido aprovado em maio pelo congresso. A nova proposta prevê que nascidos fora do território italiano, cujos pais também tenham nascido fora do país, somente serão reconhecidos se os pais tiverem residido por ao menos dois anos na Itália antes de a criança nascer. Essa medida significa um rompimento definitivo com o princípio do jus sanguinis (direito de sangue), que sempre norteou as questões relativas à cidadania italiana.

A tramitação do texto trouxe novas preocupações aos órgãos de representação dos ítalo-descendentes. Em 4 de agosto, o CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero - Conselho Geral dos Italianos no Exterior) emitiu um parecer criticando o DLL 1450, declarando que ele viola princípios de igualdade e irretroatividade. O conselho, porém, é representativo e consultivo, e não tem poder para influenciar na tramitação. Como o governo segue com maioria no parlamento, a tendência é de aprovação.

A falta de razoabilidade das mudanças aplicadas é uma das críticas do genealogista e sociólogo Daniel Taddone, membro do CGIE, ao novo projeto. Ele cita o exemplo de outros países europeus, que conseguiram reformar seus sistemas de transmissão de cidadania sem grandes polêmicas, pois conseguiram montar legislações que respeitaram direitos e estabeleceram prazos compatíveis com a realidade das pessoas.

— Em algum ponto, uma lei de reforma acaba sendo arbitrária, isso é natural. O problema é que ela precisa ser razoável, e nada do que eles estão propondo é razoável, pois estabelecem coisas que as pessoas não têm como cumprir. Países como Espanha e Alemanha reformaram a lei de transmissão, mas sem exigências incompatíveis como moradia por um tempo, e sem retroagir em direitos — entende Taddone.

O conselheiro reconhece que era previsível que a lei de cidadania fosse passar por reformas, mas que isso deveria ser feito com critérios justos. Ele cita como exemplo a criação de um teste de italianidade e língua, que considera que seria algo mais adequado, além de concessão de prazos factíveis para cumprimento das normas estabelecidas. Nessa mesma linha, ele admite que a limitação na concessão de cidadania por casamento até é algo compreensível:

— São poucos países que permitem a naturalização para não residentes. O próprio Brasil, por exemplo, se um homem se casar com uma francesa e morar na Alemanha, essa esposa não tem como se tornar brasileira não morando aqui. Então, mesmo sendo um corte de direito, tem certa lógica.

Assim como já aconteceu com o projeto anterior, Taddone prevê grande possibilidade de judicialização após a aprovação da nova lei, pois também há inconstitucionalidades flagrantes. Mesmo assim, ele percebe a manutenção do ímpeto do atual governo em cortar direitos dos descendentes, além de uma especial má vontade em relação aos brasileiros.

– O grande problema é a quantidade de ítalo-brasileiros. Isso é o que incomoda eles. Se essa quantidade fosse de argentinos, americanos ou australianos, eles não teriam modificado a lei. O problema somos nós, e fica evidente em todas as ações do governo que somos indesejáveis – analisa o conselheiro

Além das questões de casamento e nascimento, outros dois pontos que chamam a atenção no DDL 1450 são o aumento da taxa consular para pedido de reconhecimento, de 600 para 700 euros, e a abertura da possibilidade de perda da cidadania por falta de vínculos efetivos com a Itália. Este último tópico prevê a análise de critérios que comprovem que o cidadão italiano nascido no exterior teve, em um período de 25 anos, relações concretas com o país. Caso não consiga demonstrar isso, poderá ter a cidadania cassada.

Julgamento sobre nova lei pode ser marcado neste mês

A volta das férias na Itália também deve provocar novas movimentações nas contestações jurídicas às mudanças, especialmente na Corte Constitucional. Em 25 de junho, o juiz Fabrizio Alessandria, do Tribunal de Turim, encaminhou ao tribunal um procedimento onde pede explicações sobre a aplicação das novas normas relativas à concessão da cidadania. A demanda surgiu a partir de um processo protocolado no judiciário em 28 de março, quando já estava em vigor o Decreto 36/2025, que alterou a lei.

Esta é a primeira contestação direta às alterações aprovadas neste ano, e caso seja acolhida pode desencadear a declaração de ilegalidade das mudanças. Provocado em um processo, o magistrado optou por não rejeitar o pedido de cidadania encaminhado a ele, e encaminhou o questionamento à Corte, a fim de formar um juízo sobre como julgar a questão. O que o tribunal decidir passará a ser a referência para todos os processos semelhantes.