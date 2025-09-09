Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Logística
Notícia

Entidades empresariais cobram planejamento de longo prazo do Estado para a Rota do Sol

Estudo de R$ 5 milhões deve basear decisões sobre ampliação da rodovia

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS