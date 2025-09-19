Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Contestação
Notícia

Corte Constitucional começa a analisar processo que pode derrubar mudanças na cidadania italiana

Decisão sobre ação protocolada em Turim pode invalidar restrições aprovadas em 2025. Julgamento deve ocorrer no início do ano que vem

