Corte Constitucional começa a analisar processo que pode derrubar mudanças na cidadania italiana





Ações do governo italiano em 2025 restringiram acesso ao reconhecimento da cidadania dos descendentes nascidos no exterior. Shutterstock

A análise da constitucionalidade das mudanças implantadas em 2025 nas leis que regem a cidadania ganhou novo impulso nesta semana. Na última quarta-feira (17) foi publicada no diário oficial da Itália uma sentença do Tribunal de Turim, que no último mês de junho encaminhou à Corte Constitucional do país um procedimento onde pede explicações sobre a aplicação das novas normas.

A questão nasceu a partir de uma demanda do juiz Fabrizio Alessandria, do Tribunal de Turim. Ele recebeu um processo de uma família de venezuelanos em 28 de março, dia em que entrou em vigor o Decreto 36/2025, que alterou as normas que regem o reconhecimento da cidadania italiana por direito de sangue (jus sanguinis). Após ouvir os argumentos de duas associações de advogados que tratam do tema, ele decidiu por encaminhar à suprema corte o questionamento de como proceder com aquele caso, abrindo caminho para o debate da constitucionalidade da nova lei.

Com a publicação desta semana, começam a contar os prazos para que a questão seja analisada pela Corte Constitucional. Inicialmente as partes envolvidas – advogados e associações que contestam as mudanças e o governo – terão 20 dias para apresentar argumentos. Após isso, o tribunal vai nomear um juiz como relator, e as conclusões dele serão expostas durante uma audiência pública que, pelos trâmites normais, deve ocorrer em fevereiro ou março. Nessa ocasião ainda haverá a possibilidade de manifestação das partes interessadas.

Após a audiência, os juízes da Corte se reunirão em sessão reservada para definir a sentença, que normalmente é publicada semanas depois e passa a ser um caráter vinculante, tendo de ser aplicada em todos os casos semelhantes. Isso significaria que, caso o tribunal entenda que as restrições não podem ser aplicadas ao caso de Turim, por ferir direitos adquiridos, a decisão teria como consequência anular as mudanças decretadas pelo governo e aprovadas pelo congresso italiano em maio.

Ainda em junho, em processo de trâmite semelhante, a Corte Constitucional respondeu negativamente a uma provocação feita pelos tribunais de Bolonha, Milão, Florença e Roma, que em 2024 suscitaram dúvidas sobre a aplicação de normas que previam o reconhecimento da cidadania baseada no direito de sangue. Naquela ocasião, o tribunal reiterou a validade da legislação que ao longo da história garantiu a transmissão da cidadania pela filiação, sem limite de gerações e sem necessidade de vínculo territorial com a Itália.