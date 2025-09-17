Bento Gonçalves sedia II Encontro da Comunidade Italiana

O CIC de Bento Gonçalves vai receber, nesta quinta-feira (18), o II Encontro da Comunidade Italiana, organizado pelo Comites RS (Comitato degli Italiani all’Estero - Comitê dos Italianos no Exterior). Ainda no clima dos 150 anos de imigração, completados no último mês de maio, o evento tem como objetivo apresentar e debater temas que dizem respeito à comunidade de ítalo-gaúcha, estimada em cerca de 135 mil pessoas.

O Comites RS é um órgão ligado ao Consulado-Geral da Itália no RS, e que tem seus 12 membros eleitos pelo voto da comunidade italiana do Estado. Como principais funções estão a representação dos descendentes residentes no Rio Grande do Sul, promoção de iniciativas sociais e culturais e aconselhamento de autoridades diplomáticas.

Para valorizar essas atribuições, a presidente do órgão, Cristina Mioranza, afirma que em 2023, quando a atual gestão tomou posse, surgiu a ideia de execução do evento. A ideia era retomar o protagonismo do Comites, que vinha com o trabalho enfraquecido a partir de uma gestão consular anterior que ela descreve como caótica.

Com o apoio do cônsul Valerio Caruso, que chegou em Porto Alegre em 2022 e retomou os contatos com a comunidade, o primeiro encontro aconteceu no ano passado, na Capital. A atividade serviu como um ensaio para o evento de 2025, planejado para ser maior, já que celebraria os 150 anos da imigração. Essa união de esforços, segundo ela, deu resultado, pois esta segunda edição já tomou uma grande proporção.

– Não tem precedentes desse encontro promovido por outros comitês no Brasil. Nós fomos pioneiros nesse tipo de evento e temos o apoio do consulado, até porque o nosso cônsul foi o precursor dessa gestão, ao fazer com que a comunidade realmente voltasse a ter interesse. Eu acho que é a grande vitória do Valerio – ressalta Cristina.

O tema das mudanças nas regras para o reconhecimento da cidadania italiana estará presente na pauta do encontro, tanto que um dos palestrantes vai ser o deputado Fabio Porta, um dos três representantes eleitos pela América do Sul para o parlamento do país europeu. Cristina aponta a importância de ouvir o relato de alguém que acompanhou o debate por dentro, e que foi uma das vozes ativas contra as mudanças. Para ela, apesar de espinhoso, o assunto precisa ser tratado, pelo impacto que teve na comunidade de descendentes:

– Nós tivemos esse banho de água fria, que foi o decreto da vergonha. Então, também é um dos assuntos que nós vamos tratar. Infelizmente nós temos essa mácula, mas não deixaremos que atinja o nosso objetivo, que é a valorização e o legado do povo que veio para cá há 150 anos atrás.

Ao menos 160 pessoas devem participar do II Encontro da Comunidade Italiana. Embora as inscrições online já estejam encerradas, a presidente do Comites reforça que é possível que outros interessados acompanhem o evento no local, e mais informações podem ser obtidas no WhatsApp (51) 99599-1405.

Confira a programação do evento:

8h: Encontro com a imprensa

8h: Grupo vocal Trama Voz (Vozes Femininas)

8h30min: Credenciamento

8h45min: Coral Canarinhos de Tuiuty

9h: Abertura

9h30min: Prestação de contas COMITES-RS + CGIE

10h: Palavra do cônsul Valerio Caruso

10h45min: Conferência 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul

Dep. Est. Guilherme Pasin – Presidente da Frente Parlamentar BRA-ITA

Fabricio Peruchin – Presidente da Comissão dos 150 Anos

11h30min: Conferência sobre a nova lei de cidadania italiana e o papel do parlamento italiano no caso

Palestrante: Dep. Fabio Porta

12h45min: Intervalo para almoço

14h: Palestra sobre legado italiano no Rio Grande do Sul

Palestrante : Prof. Vania Heredia

15h15min: Palestra “Raízes e Futuro: Como o Destino Itália conecta a comunidade ítalo-brasileira à Itália contemporânea”, com Giuseppe Pinelli

16h: Mesa redonda com associações italianas

17h: Show de humor com Carlos Iotti

18h: Encerramento com sessão de autógrafos do Livro “Andiamo Via!”