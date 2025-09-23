Encontro de Gigantes é uma oportunidade para aprendizado em debate sobre realidade e futuro do turismo da Serra

O Espaço Carmenère, do Centro de Eventos do Dall'Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves, vai receber a décima edição do Encontro de Gigantes. Francisca Chiamenti / Divulgação

Com o tema Crescimento, Importância e Desafios do Turismo na Serra, a 10ª edição do Encontro de Gigantes vai reunir, na próxima terça-feira (30), a partir das 8h, três visões diferentes e complementares sobre um segmento empresarial que tem mudado a vida de diversas cidades da região. Os painelistas serão os empresários Tarcísio Michelon e Luciano Peccin, e o secretário de Turismo e Cultura de São Francisco de Paula, Rafael Castello. O evento ocorrerá no Dall’Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves, e eu terei a honra de ser o mediador.

A fórmula para mais esta edição é a tradicional: um tema que conectado a uma das mais importantes atividades empresariais da região e convidados com história e clareza sobre a realidade atual e necessidades do futuro. O evento é realizado pela Gaúcha Serra e conta com o patrocínio da Unimed Serra Gaúcha, Di Paolo, Sicredi e Vinícola Aurora. Os ingressos estão disponíveis no site do Sympla, neste link.

Com o protagonismo que o turismo tem ganhado na Serra nos últimos anos, este Encontro de Gigantes promete se posicionar novamente como um fórum fundamental para o debate da economia local. E a grande atração para quem comparecer será a oportunidade única de aproveitar o conhecimento e a experiência dos debatedores, figuras centrais no desenvolvimento da região, como veremos a seguir.

Os palestrantes

Tarcísio Michelon: a cultura local como inspiração

Um dos nomes mais reverenciados no turismo na Serra pela criatividade e visão de futuro, Tarcísio Michelon, literalmente, nasceu dentro de um hotel. Filho de caxienses que foram a Bento Gonçalves empreender, foi no hotel fundado pelos pais que ele começou a tomar contato com a atividade que ajudaria a revolucionar.

Essas primeiras lembranças e vivências começaram a moldar o pensamento do futuro empresário, e se somaram a uma valiosa lição dada pela mãe, Josefina Cassol Michelon. Perguntada sobre o que mais encantava os turistas que visitavam a região, ela foi direta e certeira:

– Eles gostavam de tudo o que era nosso.

Depois de se formar em Engenharia Mecânica e trabalhar nessa área em Porto Alegre, Tarcísio decidiu voltar à terra natal em 1980, para ajudar o sogro a tocar os negócios de hotelaria. Percebeu que era preciso buscar atrações para oferecer aos turistas. Assim surgiram iniciativas como os Caminhos de Pedra, a Maria Fumaça e a valorização da cultura do enoturismo em Bento Gonçalves, todas com a direta participação dele. A determinação, no entanto, teve que ser grande, pois havia pouca compreensão sobre o impacto que o turismo poderia ter na economia da cidade.

– Em 1980, falar em turismo dava cadeia (risos). Agora até dá status. Quando cheguei tinha oito vinícolas, e hoje tem 92. Tinha quatro hotéis, hoje tem 52. E tinha 30 restaurantes, contra 230 de agora. Mas para chegar aí foi preciso trabalhar muito, pensar em muitas coisas novas – ressalta Michelon.

Em todos os projetos o empresário levava em conta os ensinamentos da mãe, e com isso foram surgindo alternativas que tinham como base a cultura local. Talvez o melhor exemplo seja a criação do Roteiro dos Caminhos de Pedra. A ideia surgiu a partir de um levantamento arquitetônico, que detectou que a região da Linha Palmeiro, por então ser pouco desenvolvida, tinha mantido em pé as tradicionais casas de pedra, típicas dos primeiros anos da colonização italiana. Veio então a ideia de aproveitar isso de forma turística, mas novamente foi preciso ser perseverante.

– Convencemos a população a tirar o reboco das casas, e a própria RBS teve um papel importante nisso. Mostrar a casa como era antigamente, que antes era motivo de vergonha, passou a ser moda. A casa de pedra tinha sido rebocada para parecer como algo da cidade, e assim fomos convencendo as pessoas – relembra.

Aos 76 anos de idade, Michelon ainda tem muita energia e muitos planos, e continua enxergando oportunidades para o turismo da região. Entre as novas tendências ele defende a criação de ciclovias nas antigas linhas férreas, que podem se tornar grandes alternativas de mobilidade e lazer.

Luciano Peccin: a renovação constante como filosofia

Quando Luciano Peccin assumiu a Secretaria de Turismo de Gramado, em 1980, a cidade já via a atividade como fundamental para o desenvolvimento. No entanto, ainda faltava pensar de forma mais ampla e profissional. Foi com essa visão que ele o grupo de jovens que o acompanhava começaram a projetar o futuro, o que foi fundamental para transformar a Região das Hortênsias no segundo mais importante destino turístico do Brasil.

A primeira questão que precisava ser enfrentada era ter um calendário completo. Uma cidade que queria viver de turismo não podia depender apenas do inverno, e por isso começou a se pensar em alternativas para o período do verão. Assim Peccin e equipe criaram o Natal Luz, que no entender dele foi muito além da ocupação do calendário, pois o alto nível atingido criou uma identidade de negócio e revolucionou toda a economia gramadense.

– Nós conseguimos criar um evento, talvez o único no mundo, familiar. É o único que você leva o neto, o filho e o avô, e o atrativo é importante para todos. Os demais eventos todos são de nicho, seja de esporte ou de lazer, enquanto o Natal Luz é familiar, e Gramado teve que se preparar para receber a família. Os hoteleiros tiveram que colocar a terceira cama nos quartos de forma permanente, por exemplo – aponta Peccin.

A gigantesca profissionalização atingida por Gramado foi um somatório de experiências e de vontade de aprender. Nesse processo, Peccin aponta como fundamentais as inúmeras visitas que fez ao Exterior. Como secretário e depois, quando decidiu empreender na hotelaria, mercado onde atua até hoje, compreendeu que preciso pensar o turismo de forma sistêmica, pois somente a beleza natural da região não era suficiente para o sucesso:

– O maior ponto de turismo do mundo, a Disney, está em um pântano. O segundo maior, Las Vegas, é no deserto. Isso nos ensinou que não adianta ficar achando que uma vista bonita da Serra vai resolver. Isso atrai, mas tivemos que entender que tínhamos que transformar a cidade.

E mais de 45 anos depois de começar a atuar diretamente no turismo, a vontade de aprender e pensar no futuro seguem intactas. Apesar de todo o sucesso atingido por Gramado, Peccin defende que a cidade precisa ser repensada, e aponta como fundamental que empresários, poder público e comunidade em geral continuarem abertos a transformações, como aconteceu no passado.

– Precisamos entender que a cidade não é mais dos gramadenses, ela é dos turistas. Então o trânsito atrapalha quem? Atrapalha para mim, não para o turista, que estaciona o carro e vai caminhar. Nós precisamos tirar do centro de Gramado prefeitura, hospital, escola e rodoviária. A área turística é do turista e de quem quer ganhar dinheiro, e nós precisamos nos preocupar com isso – reflete o empresário.

Rafael Castello: a força das novas ideias

Mais jovem entre os participantes desta edição do Encontro de Gigantes, Rafael Castello levará vivências diferentes para o evento. Apesar de oriundo de uma família de advogados e formado em Direito, ele é empreendedor do setor de gastronomia há 15 anos, e acabou assumindo a Secretaria Municipal de Turismo de São Francisco de Paula em 2017. Desde então tem auxiliado em um processo que ainda está em andamento, mas que já começa a apresentar resultados importantes para a cidade.

Apesar de ser um destino mais recente que gigantes como Bento Gonçalves e Gramado, a cidade tem se consolidado como uma alternativa cada vez mais procurada. Além dos atrativos naturais, ele reforça que isso passou por um amplo trabalho de base, que aos poucos levou a comunidade a entender o turismo como uma vocação natural.

– Turismo só é bom se for bom para a cidade. Fizemos um trabalho de elevação da autoestima e tratamos estrategicamente as belezas que a cidade tem. Hoje, a cidade e a governança já veem o turismo como algo presente, embora ainda haja muita margem para trabalhar – afirma Castello.

Esse espírito, no entender de Castello, tem tudo a ver com o momento vivido pelo RS e pelo turismo em geral, com um público cada vez mais aberto a novas experiências. Isso tem proporcionado que eventos tão diferentes como a Festa do Pinhão e o São Chico Beatle Festival atinjam grandes públicos:

– Tem tanta coisa bacana acontecendo. Há pouco tempo você descia no Aeroporto Salgado Filho e sabia exatamente para onde iria. Hoje, ao chegar, o turista tem inúmeras opções. Tem muita coisa acontecendo no RS e São Chico está dentro dessa inovação.

Apesar do estabelecimento de objetivos, também veio a escolha de não crescer a qualquer custo. Para isso, seguindo outros bons exemplos, Castello informa que São Francisco de Paula tem atuado para valorizar a cultura local, apostando em um trabalho profissional, mas sem perder a essência