Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Painel
Notícia

Encontro de Gigantes é uma oportunidade para aprendizado em debate sobre realidade e futuro do turismo da Serra

Décima edição do evento ocorrerá em Bento Gonçalves, na próxima terça-feira (30), e vai reunir nomes de expressão na região

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS