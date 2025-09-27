Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Política
Notícia

Antigos titulares antecipam demissão e Saúde de Caxias será comandada por interino até posse de novo secretário

Geraldo da Rocha Freitas e Daniele Meneguzzi avisaram prefeitura que deixarão cargos já na próxima segunda-feira. Rafael Bueno assume no próximo dia 6

