Antigos titulares antecipam demissão e Saúde de Caxias será comandada por interino até posse de novo secretário

Secretaria da Saúde de Caxias do Sul vai ser comandada por um interino até a posse de Rafael Bueno, em 06 de outubro. Ulisses Castro / Agencia RBS

A indicação do vereador Rafael Bueno (PDT) para o comando da secretaria municipal da Saúde de Caxias do Sul segue gerando reações políticas. Nesta sexta-feira (26), com a repercussão do anúncio feito no dia anterior, o até então secretário Geraldo da Rocha Freitas e a adjunta Daniele Meneguzzi encaminharam à prefeitura um pedido imediato de demissão.

Em princípio, eles deveriam cumprir um período de transição e dentro do governo Adiló se analisava a possibilidade de Geraldo continuar na pasta. No entanto, reações e declarações sobre a mudança acabaram precipitando a reação de ambos, que decidiram deixar os cargos imediatamente. Rafael Bueno, o futuro secretário, estará em Ananindeua (PA) no início da semana, onde vai conhecer a operação da saúde pública naquela cidade, e a posse dele está agendada somente para a outra segunda-feira, dia 6 de outubro.

Procurado pela coluna, o chefe de Gabinete da prefeitura confirmou que o pedido de demissão já foi encaminhado à prefeitura, embora o documento não tenha chegado às mãos dele. Roneide Dornelles disse que na próxima segunda-feira (29), em contato com os demissionários, poderá saber os motivos da decisão.

– Na segunda-feira eles vão lá conversar, e aí vamos ver a motivação. Mas por enquanto eles não expuseram o motivo da saída – afirmou Dornelles.

Ele também informou que a programação de trabalho prevista para a semana, com a viagem de Bueno, segue mantida. Ele também confirmou que um interino, possivelmente o diretor jurídico da secretaria, Mario Tadeucci, vai ser nomeado.

Procurado pela coluna, Geraldo afirmou que a demissão antecipada foi por motivos pessoais. Ele também aproveitou para agradecer a oportunidade dada pelo prefeito e fez um balanço das ações dos nove meses à frente da secretaria.