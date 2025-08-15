Três opções de sede, cursos de engenharia, TI, agro e educação: UFRGS começa a tomar forma na Serra

Marcia Barbosa, reitora da UFRGS desde setembro do ano passado, tem comandado o processo de instalação de unidade na Serra. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em uma esclarecedora entrevista à Gaúcha Serra na manhã desta sexta-feira (15), a reitora da UFRGS, Marcia Barbosa, trouxe com exclusividade alguns detalhes sobre como vai ser a operação da unidade que será instalada na região. Mais detalhe serão divulgados em encontro público, a partir de 9h30min, no Campus do Vale, na Capital, mas já há algumas definições.

A primeira é sobre os cursos ofertados: engenharias, especialmente com foco nas atividades industriais da região; um área do agro, que inclusive deve ser inédito, sem similar nos outros campi; no setor de informática, também inédito no âmbito da universidade; e um curso de formação de professores, na área de pedagogia. Cursos de saúde devem ficar para uma segunda etapa, e também há planos para atividades de extensão e pós-graduação.

Outra informação importante é que não está confirmada a compra do Campus 8 para sediar a unidade. Marcia revelou que há outras áreas em avaliação, e além do prédio oferecido pela UCS, duas possibilidades de áreas vão ser apresentadas nesta sexta. Segundo ela, muitas ofertas foram recebidas, e o Conselho Universitário vai decidir, tecnicamente, qual a melhor opção para sede.

A reitora também revelou que os encontros públicos estão começando por Porto Alegre pela necessidade de esclarecer a comunidade universitária sobre os benefícios que a implantação vai trazer para a UFRGS. O objetivo é afastar temores de que essa ampliação possa prejudicar as outras unidades.

Para Marcia, mais do que uma necessidade da região, o campus da Serra é uma oportunidade para a UFRGS. Ela também ressaltou que, através de muita negociação com o governo federal, as verbas para implantação estão garantidas, não havendo riscos de falta de dinheiro. Além disso, ela ressaltou a intenção de, mesmo "em uma correria doida", iniciar as aulas em março do ano que vem.

Ouça a entrevista completa: