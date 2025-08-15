Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Educação
Notícia

Três opções de sede, cursos de engenharia, TI, agro e educação: UFRGS começa a tomar forma na Serra

Em entrevista, reitora revela rumos da implantação da nova unidade. Detalhes serão oficialmente apresentados nesta sexta, em coletiva

Alessandro Valim

