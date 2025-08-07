Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Na capital federal
Notícia

Seis meses após nomeação, ex-deputado Mauro Pereira defende atuação do escritório de Caxias em Brasília

Criação de representação era promessa de campanha do prefeito Adiló Didomenico. Destravar liberação de verbas é prioridade no momento

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS