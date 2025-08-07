Seis meses após nomeação, ex-deputado Mauro Pereira defende atuação do escritório de Caxias em Brasília

Mauro Pereira foi empossado há seis meses como chefe do Escritório de Representação de Caxias em Brasília. Ícaro de Campos / Divulgação

Anunciado em 7 de fevereiro deste ano como chefe do Escritório Municipal de Representação de Caxias do Sul em Brasília, o ex-deputado Mauro Pereira buscou nestes primeiros seis meses de atividade formatar um modelo de trabalho na função. Durante entrevista na Gaúcha Serra na manhã desta quinta-feira (7), ele fez uma avaliação das atividades e destacou o esforço para agilizar a liberação recursos de emendas, que em alguns casos estavam pendentes desde 2019. Além disso, citou o apoio dado às mais diversas demandas da região.

Conhecedor dos caminhos políticos de Brasília, onde atuou como deputado e assessor parlamentar, Mauro Pereira disse usar esta experiência para executar suas tarefas do dia a dia. Entre as prioridades está a liberação de verbas de emendas ou de projetos em ministérios, que atrasaram neste ano devido ao fato do orçamento da União somente ter sido aprovado em março. Com isso, tem atuado para destravar os processos, que muitas vezes precisam de atenção para resolver problemas burocráticos e de documentação.

A resposta a questões levantadas por servidores e secretários municipais caxienses é prioridade. Além disso, ele também tem atendido demandas de empresas, entidades e outros municípios, o que provocou alguns questionamentos. Mauro disse não ver problema nessas ações que não envolvam diretamente a prefeitura de Caxias, e revelou que essa postura prestativa foi uma recomendação do próprio prefeito Adiló:

— Não tem problema nenhum. De acordo com o prefeito, tudo o que eu fizer que seja republicano, que seja dentro da lei, com certeza vem ao benefício da nossa Caxias. A minha posição aqui é de um servidor que está pronto para pegar o carro e ir aonde for necessário e resolver e destravar os nós.

A estrutura mínima utilizada para executar as tarefas foi outro ponto ressaltado. Segundo ele, o prefeito determinou que se atuasse de forma econômica, a fim de avaliar o resultado inicial da representação. Não há custos com estruturas físicas, e segundo Mauro, nem mesmo gastos com moradia estão sendo feitos.

— O escritório sou eu, com meu celular. Não tem outro servidor. Eu fico na Câmara, na bancada do MDB, e quase todos os dias eu passo no gabinete da deputada Denise Pessôa, onde a equipe dela está sempre pronta para colaborar. E não pagamos aluguel, pois eu moro no apartamento do deputado Baleia Rossi, que me autorizou a ficar lá — revelou Mauro.

Identificado com a direita e próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o chefe da representação disse que não está tendo dificuldades em manter contatos com o governo comandado pelo PT. Além de ter amigos em diversos partidos, ele afirmou que ter uma posição política não pode se sobrepor ao fato de que está representando a cidade, e por isso precisa trabalhar e se relacionar com todos: