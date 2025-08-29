Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Mobilidade
Notícia

Projeto de teleférico entre Festa da Uva e Casa de Pedra, em Caxias, já tem grupo interessado

Conversa com companhia que atua no setor está por trás de postagem da prefeitura 

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS