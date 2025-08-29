Projeto de teleférico entre Festa da Uva e Casa de Pedra, em Caxias, já tem grupo interessado

Além do teleférico, a Festa da Uva planeja a construção de um hotel ao lado do Parque de Eventos, na área assinalada em vermelho. Festa da Uva SA / Divulgação

“E se tivesse um teleférico em Caxias? Ligando o Monumento Jesus Terceiro Milênio à Casa de Pedra? O sonho pode se tornar realidade, hein!” Embora a ideia não seja novidade, o fato da prefeitura de Caxias e da Festa da Uva S.A. terem postado esta mensagem em nas redes sociais deu a entender que há novidades por acontecer em breve.

A coluna foi apurar e nos bastidores confirmou que, sim, há novidades. O grupo, que opera os bondinhos (metrocables) de Medellín e do Rio de Janeiro do Pão de Açúcar, já procurou a prefeitura para demonstrar interesse no projeto, que começou a ganhar forma no mês de julho, quando o Executivo caxiense declarou a utilidade pública e a desapropriação de um terreno na Rua Matteo Gianella. Este local está projetado como uma das pontas do teleférico que ligará o entorno da Casa de Pedra ao Monumento Jesus Terceiro Milênio, no Parque de Eventos da Festa da Uva.

A partir dos contatos estabelecidos on-line, ficou combinado que representantes da empresa devem vir a Caxias no início de setembro. Eles vão conversar com o prefeito Adiló Didomenico, a fim de conhecer o projeto e a cidade. E já havendo ao menos um interessado, a tendência é que em breve a prefeitura lance um edital de chamamento, onde este e outros grupos que sejam atraídos pela ideia deverão confirmar oficialmente a intenção de investir. Ao fim do processo, um deles vai ser escolhido para executar a proposta.

Ainda em relação à Festa da Uva, fecha neste domingo (31) o prazo para manifestação em outro edital de chamamento, que está convocando interessados em construírem um hotel ao lado dos Pavilhões. Há uma expectativa muito grande com este projeto, pois segundo o que a assessoria de imprensa da prefeitura divulgou no início do mês, duas redes hoteleiras já demonstraram interesse em investir no empreendimento.