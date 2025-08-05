Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Rincão das Flores
Notícia

Prefeitura de Caxias do Sul prevê projeto de concessão para aterro sanitário

Repasse dos resíduos coletados na cidade a um terceiro poderá dar início à mudança no modelo de gestão do lixo no município

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS