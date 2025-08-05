Prefeitura de Caxias do Sul prevê projeto de concessão para aterro sanitário

Aterro Sanitário Rincão das Flores, no Apanhador, recebe e processa os resíduos do município. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Caxias do Sul quer emplacar um novo projeto de concessão de serviço público à iniciativa privada nos próximos meses. Após o sucesso dos projetos da iluminação pública e das escolas infantis, e das idas e vindas para criação de uma PPP na área da Maesa, a grande aposta é a busca de um parceiro privado para assumir o aterro sanitário do Rincão das Flores e tocar a destinação de resíduos sólidos urbanos (RSU) da cidade e de outros municípios que se interessarem.

A proposta que vai ser levada adiante pela prefeitura de Caxias, e que foi confirmada com exclusividade pelo secretário municipal de Planejamento e Parcerias, Marcus Vinícius Caberlon, nasce dos debates iniciados pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha (Cisga), iniciados em agosto de 2023. O órgão regional procurou a assessoria da Caixa, por meio do Fundo de Estruturação de Projetos, para iniciar a modelagem de um projeto de concessão dos serviços de coleta, tratamento, transbordo, reciclagem e destinação final de resíduos sólidos urbanos na região, e que pudesse atender 26 municípios.

No decorrer do debate, entretanto, começaram a surgir diferenças de opiniões sobre os rumos. A principal questão foi levantada por Caxias, que defendia que qualquer proposta a ser idealizada incluísse o aterro sanitário do Rincão das Flores. No entender dos representantes caxienses, não fazia sentido não usar a estrutura, com licenciamento vigente e ampla área disponível, em projetos futuros. Como o modelo idealizado pelas outras cidades caminhava para a construção de um novo aterro, os caxienses propuseram uma virada.

De acordo com Caberlon, em reunião realizada na última semana com o Cisga, ficou acertado que Caxias assumirá a liderança do processo, e junto com a Caixa vai elaborar uma nova modelagem. Segundo ele, o foco inicialmente estará na concessão da destinação dos resíduos à iniciativa privada, inclui o aterro do Rincão das Flores e, mesmo alterado, o projeto estará aberto à participação do consórcio ou de outras cidades que se interessarem.

— O objetivo que está sendo modelado pelo Cisga não serve para Caxias. Então nós estamos propondo adequar o modelo e a gente passa a ser líder do processo, e o Cisga vem com a gente. Nós não estamos excluindo ninguém, ao contrário. Das mil toneladas que se gera de resíduo sólido na região, Caxias representa 450, e se a gente colocar Farroupilha, Flores da Cunha e Bento, estamos indo a 700 toneladas. Então, cabe a essas cidades fazer a solução regional — ressalta o secretário.

A saída de Caxias do Sul do Cisga, aprovada pela Câmara de Vereadores há alguns dias e que deve ser publicada no Diário Oficial nesta semana, não prejudica o andamento do projeto, pois o município pode continuar ligado a esta iniciativa sem ser sócio. A decisão de sair não tem relação com o projeto de destinação de resíduos, e foi tomada pelo entendimento de que a presença no órgão não trouxe os benefícios esperados, especialmente em ações como compras coletivas que suprimentos. A presença de Caxias no consórcio custava cerca de R$ 300 mil por ano.

Concessão focará em avanços técnicos e econômicos

Secretário municipal de Planejamento e Parcerias, Marcus Vinícius Caberlon. Arquivo pessoal / Divulgação

Além de repassar a destinação final dos resíduos coletados na cidade a um concessionário, a intenção é fazer uma mudança conceitual, com geração de valor sobre o material recolhido e ganhos ambientais. Caberlon revela que, para isso, a Caixa está montando um modelo econômico-financeiro que utilize novas tecnologias para ampliar a reciclagem e transformar o restante dos RSU em energia ou outros subprodutos, como fertilizantes:

— A administração entendeu que não adianta modelar alguma coisa para pegar o resíduo sólido da região e enterrar em qualquer lugar, e sim que a gente precisa mudar o modelo. A gente precisa tirar resultado econômico, e é isso que a gente quer fazer, uma transformação e mudança de cultura, para recuperar parte do custo de fazer essa gestão e melhorar a remuneração das pessoas que se sustentam pela reciclagem.

Os ajustes iniciais no projeto desenvolvido pela Caixa para o Cisga já estão sendo debatidos, e visitas técnicas a parques industriais que trabalham com este tipo de proposta têm ocorrido nos últimos meses, a fim de buscar subsídios. Entre os dias 21 e 22 de julho, por exemplo, uma comitiva da prefeitura — integrada por Caberlon, pelo vice-prefeito Edson Néspolo, pelo chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, pelo secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ronaldo Boniatti, entre outros — esteve na cidade de Paulínia para conhecer o trabalho da Orizon, que transforma o lixo em matéria-prima e energia renovável.

Caberlon projeta que durante o segundo semestre desse ano a modelagem deve estar pronta. Após isso, há um trâmite que precisa ser feito na prefeitura, com análise interna, eventuais ajustes, apresentação à comunidade e ao Tribunal de Contas do Estado, para que então seja finalizado o edital de chamamento.

Dentro de um rito normal, ele projeta que o lançamento do edital pode ocorrer ainda no primeiro semestre de 2026, e há boa expectativa de aceitação pelo mercado.

— Essa modelagem atrai. A gente começou a mexer e em uma semana já tem visitas de interessados para conhecer o modelo que a gente está pensando. Mas somente quando houver alguma coisa mais clara a gente vai tornar público, para que todos os interessados possam competir em igualdade de condição — revela Caberlon.

Aterro passa por nova ampliação de capacidade

Célula de recepção de resíduos do aterro foi construída em 2021 e deve se esgotar na metade do ano que vem. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Paralelamente ao estudo para concessão, a prefeitura de Caxias prepara a ampliação do aterro sanitário do Rincão das Flores. A capacidade da atual célula de recepção de resíduos, construída em 2021, deve se esgotar na metade do ano que vem, e por isso já está sendo preparada a instalação de uma nova.

De acordo com Boniatti, a nova célula deve ocupar uma área de 2 hectares, com previsão de uso de ao menos oito anos. Ele informa que já está sendo preparada a licitação para selecionar o fornecedor da geomembrana que será utilizada no terreno, enquanto a terraplenagem deve ser responsabilidade da Codeca. O trabalho precisa estar pronto no primeiro semestre do ano que vem, para não haver risco de o município ficar sem área disponível para colocação dos resíduos.