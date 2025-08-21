O prefeito precisa de um carro de R$ 400 mil?

Uma caminhonete Trailblazer High Country foi escolhida para transportar o prefeito de Caxias do Sul. General Motors/Chevrolet / Divulgação

Antes de mais nada, quero ressaltar que não estou entre os que defendem, muitas vezes de forma demagógica, que o prefeito ou outros políticos tenham que fazer voto de pobreza. Não é por aí. Como qualquer prestador de serviço público, entendo que as autoridades precisam ter boas condições de trabalho, com materiais e equipamentos adequados.

Assim, não vejo como um problema o fato de se comprar um carro novo para o prefeito de uma cidade do porte de Caxias do Sul se deslocar, pois circular pela cidade ou fora dela é parte das atribuições dele. É um patrimônio público, que ficará para os sucessores, e que está inserido dentro do contexto da atividade do Executivo.

Dito isto, vamos à parte problemática da história: sim, o prefeito precisa ter um bom veículo disponível, mas não precisa de um carro de R$ 401 mil. Este é o ponto. A Trailblazer High Country 4x4 escolhida deve ser uma ótima caminhonete (nunca andei em uma para saber), mas pela metade deste valor seria possível comprar um automóvel perfeitamente adequado às necessidades.

E a justificativa de que o prefeito precisa de um 4 x 4 para os deslocamentos no interior, com todo o respeito, é uma forçada na barra. Quantas vezes o prefeito vai a locais de difícil acesso? Não tenho dúvida que em uma pequena fração das atividades dele, e por isso não há explicação lógica para essa escolha.

Entendo até que a grande questão nem é o valor em si, pois R$ 400 mil não é algo tão relevante no universo do orçamento de Caxias. O grande problema é a mensagem passada à população. Este é o tipo de ato que passa a imagem de total desligamento das autoridades com a realidade.

Mesmo que a opção fosse um veículo de R$ 200 mil, já seria algo inacessível à ampla maioria das pessoas. Gastar o dobro disso em um ano onde, com a justificativa da falta de verbas, foram cortados valores de programas municipais, soa como hipocrisia e ostentação. Me surpreende, inclusive, que essa decisão, seja de quem foi, tenha passado pelo crivo do prefeito Adiló Didomenico, um político experiente que, ao longo de sua trajetória, tem se mostrado uma pessoa equilibrada e de bom senso, fatores ausentes neste episódio.