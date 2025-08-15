"Mais do que uma solicitação do governo,  interpreto o campus na Serra como uma oportunidade", afirma reitora da UFRGS

A cientista Marcia Barbosa foi eleita em 2025 para o comando da UFRGS. Duda Fortes / Agencia RBS

Com franqueza e disposição, a reitora da UFRGS traçou, durante entrevista à Rádio Gaúcha Serra nesta sexta-feira (15), um panorama amplo e didático sobre a instalação da UFRGS na Serra. Além de antecipar dados sobre os primeiros cursos e o debate sobre a sede, informações que posteriormente foram ampliadas durante encontro na Capital, Marcia Barbosa fez uma defesa contundente da instalação da nova unidade, dissipando dúvidas sobre o interesse da federal em vir para região.

Pesquisadora premiada e professora reconhecida em nível mundial, tanto que foi eleita em 2019 como membro da Academia Mundial de Ciências, Marcia ressaltou a necessidade da UFRGS se integrar aos processos humanos e econômicos da região, pensamento que se reflete na escolha dos cursos que serão oferecidos. Além disso, caracterizou a decisão de vir para a Serra como resultado de pesquisa e análise, mas também como um ato de coragem necessário no atual cenário, em que a academia deve assumir postura de protagonismo e oferecer soluções para o RS. Confira a entrevista:

Gaúcha Serra: Temos audiência no Campus do Vale da UFRGS hoje, e na semana que vem tem apresentação do projeto na Assembleia Legislativa, novamente em Porto Alegre e aqui em Caxias. Qual o objetivo desses encontros e o que vai ser apresentado?

Marcia Barbosa: Desde que a gente assumiu a reitoria no final de setembro do ano passado, o governo federal nos trouxe esse desafio de pensar uma UFRGS na Serra. E aí, como cientista, e nossa equipe é de cientistas, a gente montou uma comissão que começou a olhar um estudo de viabilidade. Quais cursos, se tem estudante, se tem infraestrutura, se as pessoas que terminarem o curso vão ter emprego... e o que a gente descobriu e que vai começar a ser apresentado hoje é que sim. É uma região que tem empregabilidade em muitas áreas e tem uma camada de jovens que ainda não é atendida pela oferta local de vagas de ensino superior.

A região tem uma diferença para outras cidades do Rio Grande do Sul, pois tem criança, e se comparar os censos de 2010 e 2022 houve um aumento no número de crianças de zero a cinco anos, uma coisa que não acontece em outras regiões do RS. Ou seja, eu posso pensar nessas crianças entrando na universidade no futuro, então é uma boa notícia.

Tem vaga de emprego não sendo utilizada, pois conversamos com os empresários da região e há uma série de desafios tecnológicos, de resposta e de formação de recursos humanos que precisam ser atacados pela universidade. Então eu diria que tem aí uma oportunidade. Mais do que uma solicitação do governo, eu interpreto o campus na Serra como uma oportunidade para a universidade levar o que tiver de mais disruptivo em termos de conhecimento.

Obviamente a gente ainda precisa aprovar isso no nosso Conselho Universitário, e no momento de tantas restrições orçamentárias há um temor que eu preciso atacar aqui com a minha comunidade. Por isso nós já estamos fazendo algumas apresentações. Eu estou dialogando, e na Assembleia Legislativa (segunda-feira) eu vou trazer outra visão, que é o fato de que o campus é bom para a Serra, para a UFRGS, e é importante para o Rio Grande do Sul. E por que eu digo isso?

Eu digo isso porque o Estado está enfrentando uma série de desafios, e eu começo com o climático, que é contundente. O evento do ano passado não foi um evento isolado, pois estamos enfrentando não só muita chuva. Estamos enfrentando períodos de seca e ciclones, e precisamos, como produtores agrícolas e setor industrial, ter agilidade em pensar o quê produzir, quando e em que termos, e aí a ciência entra com um papel muito importante.

Analisamos as possibilidades porque a gente precisa começar com pelo menos seis cursos, com análise não só de viabilidade e necessidade local, mas também de uma compreensão de que a gente tem que trazer o que a gente conhece, e tem pessoas dispostas a trabalhar. Então já temos desenhado um conjunto de seis cursos para começar, e tem pessoas aqui na UFRGS dispostas a ter essa concepção. Já alerto que a ideia não é ter mais do mesmo, os cursos vão ser tradicionais, mas com uma visão pedagógica mais inovadora.

A compra da antiga sede do Campus 8 da UCS está definida, professora Márcia?

Aí que está a novidade. Eu não sei vocês, mas não vejo um apartamento e saio comprando. Eu procuro várias opções, e nesse momento a gente já encontrou uma outra opção e estamos recebendo ofertas. Essa é uma região que sabe negociar. Ouviram que a gente estava aí e já tem corretor nos procurando. Então a gente está olhando outros espaços e fazendo análises técnicas, que é o que vai definir. Eu sou uma física teórica, então tudo para mim tem a ver com números, equações e ter uma solução técnica. E essa solução técnica que vai definir esse espaço.

A senhora mencionou o temor do Conselho Universitário com relação aos custos. A reitoria e o Ministério da Educação vêm dizendo já que há recursos garantidos para implantação. Como funciona o trâmite a partir de agora, e a senhora entende que é possível convencer o conselho de que esse temor é infundado?

Isso eu estou fazendo nas audiências públicas. Eu vou em cada audiência, a gente grava e passa para a comunidade que o governo federal já garantiu para compra e para equipamento R$ 60 milhões, 160 vagas de docentes e 140 técnicos administrativos, e garantiu a expansão no orçamento do ano que vem. Todas essas conquistas foram conquistas nossas, porque a gente vem negociando.

Pelo governo federal, a gente já tinha implantado no ano passado, e os outros nove campus estão implantados já há algum tempo. Mas nós estamos fazendo uma negociação, tanto que a gente não aceita a primeira coisa que nos dão. Pelo governo federal a gente já tinha comprado o Campus 8, mas eu decidi olhar outros espaços. Por quê? Porque eu sou responsável. Eu quero comprar e olhar a melhor alternativa para a universidade e para a região também, que atenda melhor a população. Por isso eu estou olhando e vendo o quanto custa manter cada um desses espaços.

Desde o primeiro momento, a gente teve essa percepção de que, mesmo com esse senso de responsabilidade, a senhora abraçou a ideia do campus na Serra. Sempre pareceu que é uma ideia que lhe atrai. A senhora, pelo visto, aprofundou esse pensamento de que é importante, também para a UFRGS, estar presente aqui?

Eu sou uma cientista, e só tive uma carreira internacional porque eu tenho duas características: visão e coragem. Sempre tendo menos condições do que as pessoas no exterior que competiam comigo, eu sabia achar o caminho que possibilitava trazer respostas, publicar, estar em conferência e ganhar prêmios. Eu sei o que fazer porque eu olho as evidências, os estudos, e aqui a gente tem uma comissão que se aprofundou. Não foi assim uma paixão, não. É com estudo e análise, fazendo a mesma coisa que eu fiz na minha carreira.

Mas tem um pedaço que é coragem, e acho que isso o pessoal da Serra entende bem. Tem um momento que a gente diz: vou expandir meu negócio. Precisa ter um pouquinho de coragem para expandir.

Nós estamos vivendo um momento agora que o mundo está vivendo uma confusãozinha, não só pelo número de guerras, pelas mudanças climáticas e pela questão dessa guerra tarifária. E é nesse momento que a gente traz no nosso mundo uma camada adicional de conhecimento. Então, em vez de se retrair, de se encolher e ficar num cantinho, a gente vai lá e usa o conhecimento para aprimorar o negócio. E quando tu tens o pessoal que tem o conhecimento dizendo, vamos trabalhar junto nisso e vamos fazer o estado do Rio Grande do Sul não só sobreviver.

Eu quero viver, e essa visão e essa coragem de que eu não vou só sobreviver faz com que a gente se lance nesse desafio, com essa minha paixão, porque esse é meu jeito de ser, de tentar convencer a nossa comunidade que não é hora de se encolher. É a hora de ajudar o Rio Grande do Sul nesse momento.

Dentro do planejamento que vocês têm feito, vocês imaginam que os primeiros cursos devem começar a serem oferecidos quando? E está prevista pós-graduação?

Depende do espaço. Tem espaço que vai necessitar de muita reforma, e isso é uma preocupação minha, porque isso faz estender o início. Tem espaço que não precisa de reforma. Eu fico mais inclinada a não precisar de reforma. Essa é a minha inclinação, mas obviamente, é o conselho que vai decidir para que lugar a gente vai.

Se a gente conseguir um espaço que não precise de muita reforma, a gente inaugura o espaço no final do ano e começa as aulas em março do ano que vem numa correria doida, mas eu criei quatro cursos quando eu era diretora da Física. Eu sei o que é trabalhar com correria doida, e é como eu trabalho na minha área de pesquisa, correndo, empurrando e fazendo acontecer.

Obviamente vai ter muito tensionamento para ter recurso adicional, não vou negar isso. E sim, a gente pensa em começar com pós-graduação e extensão, não novas, mas provocando internamente quem já tem uma pós-graduação para lançar lá um spin-off. Vou dar um exemplo: já tem demanda dessas minhas visitas, conversando com o setor empresarial, de um projeto que a gente tem aqui de pós-graduação de desenvolvimento regional, de ter um spin-off lá.

Tem demanda da área de plástico e a gente tem o Instituto de Química, que pode fazer um spin-off da mesma pós-graduação e trazer elementos para lá. Já tem demanda dizendo de fazer atividades nas escolas, com extensão para envolver jovens e captar alguns deles para a área de exatas. Então a gente já está imaginando pós-graduação e extensão vindo, porque tem a infraestrutura aqui na sede, e com isso captar mais alunos e motivar a gente para ir para os cursos na Serra.