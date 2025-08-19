Governo do Estado projeta conclusão de acessos para novo aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, até 2029

Ligação entre a Região das Hortênsias e o novo aeroporto terá uma nova ponte sobre o Rio Caí, com custo estimado em R$ 100 milhões. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com a projeção do início das obras do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, em Vila Oliva, para março de 2026, e conclusão prevista para 2029, cresce a necessidade de acelerar também a construção das vias de acesso ao local. Durante entrevista à Gaúcha Serra nesta terça-feira (19), o secretário Estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, apresentou atualizações e novos prazos do Estado em relação ao tema.

Uma novidade trazida por ele é a conclusão do estudo de viabilidade para a RS-466, que é a via que será construída para ligar a Região das Hortênsias à Rota do Sol, passando pelo aeroporto. Após duas tentativas fracassadas de contratação deste estudo, Costella informou que o trabalho foi concluído pelo Daer, e agora já se pensa na etapa seguinte, que é a licitação para os projetos e a execução.

A ideia é definir uma empresa por meio do Regime de Contratação Integrada (RCI), que prevê a seleção de somente uma empreiteira, que fica responsável pelos projetos e execução da obra, dinamizando o processo. Segundo Costella, a secretaria trabalha com a ideia de lançar a licitação nos próximos meses, o que permitiria o início das ações ainda em 2026 e a entrega das obras em 2029, junto com a conclusão do aeroporto.

– Esta é a nossa meta. Nós pretendemos este ano ainda ter os anteprojetos totalmente concluídos. Quem fará os projetos executivos é a empresa contratada, e nós queremos encaminhar para o setor de licitação, entre 2025 e o primeiro semestre de 26, para a empresa vencedora fazer o projeto executivo e iniciar a obra – informou o secretário.

Os primeiros esboços da RS-466 foram apresentados por Costella em setembro de 2023, durante evento na CIC Caxias. Esta via já existe no mapa rodoviário do RS, pois atualmente ela faz a ligação entre o centro de Canela e o Parque do Caracol, e uma extensão será o acesso ao Aeroporto de Vila Oliva. Embora ainda não exista uma estimativa oficial, o secretário estimou o custo da construção em cerca de R$ 200 milhões, e cerca de metade deste valor deve ser consumido na construção de uma ponte sobre o Rio Caí.

Outras obras na região terão investimento de quase R$ 1 bilhão

Durante a entrevista, o secretário se mostrou otimista com outras ações que estão sendo tocadas pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt) na Serra. Entre as principais ações destacadas estão a recuperação de seis rodovias atingidas pela enchente de 2024, e que devem ser iniciadas até o fim deste ano, com investimento de R$ 545 milhões. Ele também citou as melhorias na Rota do Sol, que foram divididas em três blocos e custarão R$ 397 milhões.

Costella garantiu que as obras serão feitas com agilidade, pois as verbas necessárias já foram liberadas via Fundo Estadual de Reconstrução, Adaptação e Resiliência Climática do Rio Grande do Sul (Funrigs) e as empresas responsáveis já estão trabalhando, com todos os contratos em andamento. Ele também ressaltou que as intervenções, além de recuperarem as pistas, também estarão focadas em aspectos de resiliência das vias, que ficarão mais resistentes a novos eventos climáticos excepcionais.