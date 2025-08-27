Evento aponta estratégias para municípios da Serra melhorarem inserção internacional

Entender rapidamente as mudanças de cenário e estar preparado para se antecipar às consequências trazidas pelos eventos da política internacional vai ser decisivo para ampliar o desenvolvimento da Serra. Este é um resumo do que será apresentado a gestores públicos e sociedade civil durante um evento que a Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha (CICS) vai sediar na sexta-feira (29), partir das 13h30min.

Leia Mais Postagem de Donald Trump reascende a ameaça de novas tarifas que podem impactar o risco para a exportação de móveis de madeira

O encontro terá a apresentação de um estudo que analisou a inserção da região no cenário global. O trabalho foi conduzido pelo consultor Cezar Roedel, que atua há mais de 15 anos em projetos estratégicos internacionais, e que foi desenvolvido a partir de uma solicitação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região da Serra Gaúcha (Cisga).

Em geral, o diagnóstico vê bom potencial da Serra para se integrar mais nas cadeias globais, pois ela já é uma protagonista de negócios e conhecimento no RS, e tem atrativos econômicos e naturais para ir além. No entanto, segundo Roedel, é necessário acelerar processos de governança, para que isso ocorra de forma ágil e eficaz. Ele aponta que acontecimentos recentes, como a instabilidade do cenário internacional e o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump, reforçam a necessidade de haver mais preparo de todos os níveis, inclusive dos municípios, para tratar de questões inesperadas.

— O que se apresenta hoje, seja em relação à questão geopolítica, seja em relação à questão do tarifaço, é que os municípios devem estar preparados para lidar com esse tipo de crise. É necessário que eles, então, construam estratégias internacionais, e o grande mote do evento é justamente iniciarmos uma jornada de divulgação de uma metodologia que trabalha com a atratividade regional — afirma Roedel.

A análise feita pelo especialista foi baseada em critérios estabelecidos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e uma das premissas dessa metodologia é pensar a inserção de forma regional. Roedel aponta esse como um dos pontos onde a Serra precisa avançar, pois embora seja importante ter ações individuais dos municípios, as coisas serão mais efetivas se pensadas de forma conjunta:

— A metodologia da OCDE apresenta que há um sucesso maior quando há um engajamento, uma governança entre regiões produtivas. Então, é necessário um alinhamento estratégico da região, mas isso não quer dizer que o município não deva ter uma estratégia internacional. Muito pelo contrário, ele deve ter, até porque cada município gaúcho possui uma balança comercial muito específica.

Busca por melhora na infraestrutura e criação de marcas estão entre iniciativas indicadas

Quanto à aplicação dos resultados apontados pelo estudo, Roedel diz que tem sentido boa vontade dos prefeitos e lideranças em liderarem processos de internacionalização, apesar de muitos terem dificuldade de se desapegar de assuntos do dia a dia e pensarem em questões mais amplas. Por isso, estão sendo pensadas formas de auxiliar os gestores a tocar estes processos, inclusive com a capacitação dos servidores e das prefeituras para a utilização das metodologias.

O consultor também vê o processo de internacionalização como fundamental para fortalecer uma das atividades econômicas de maior destaque da Serra, o turismo. Para ele, há muito potencial a ser explorado, e a aplicação dos métodos sugeridos pode resultar em melhorias significativas nessa área.

— A Serra já é um destino consolidado em termos nacionais, mas tem ainda um potencial de internacionalização para ser aproveitado, com eventos culturais e municípios com eventos religiosos significativos, como é o caso de Farroupilha e Caravaggio. E há também a necessidade, por exemplo, dos municípios desenvolverem o que a gente chama de city branding, uma marca da cidade. Como Caxias do Sul quer ser entendida no mundo como um player internacional? É importante definir como se apresentar no mundo — defende Roedel.