Daer projeta início da recuperação de seis estradas da Serra até o fim do ano

Assinados em 20 de janeiro no Palácio Piratini, seis contratos para recuperação de vias da Serra devem ter as obras iniciadas ainda neste segundo semestre. Essa é a expectativa do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer), responsável pela gestão destas ações, que fazem parte do escopo do Plano Rio Grande, elaborado para recuperar a infraestrutura do RS após a enchente de 2024, e por isso contam com verbas oriundas do Fundo Rio Grande (Funrigs).
O investimento previsto é de R$ 545,3 milhões, e as obras serão feitas em regime de contratação integrada, onde uma empresa é selecionada e se responsabiliza por fazer os projetos e executar o trabalho até o final. Neste momento, segundo a assessoria do Daer, todos os seis estão na fase de projeto, que deve ser concluída nos próximos meses e dá a expectativa de início dos trabalhos ainda neste ano.
As rodovias da Serra beneficiadas, com extensão e valor que será aplicado, são as seguintes:
- RS-431 (Bento Gonçalves a Santa Bárbara): 22,8 km – R$ 100,9 milhões
- RS-444 (Monte Belo do Sul a Santa Tereza): 13,2 km – R$ 91,8 milhões
- RS-448 (Nova Roma do Sul a Farroupilha): 38,8 km – R$ 118 milhões
- RS-452 (Feliz a Vale Real): 27,5 km – R$ 51,7 milhões
- VRS-826 (Feliz a Alto Feliz): 19,5 km – R$ 52,8 milhões
- RS-437 (Vila Flores a Antônio Prado): 16,6 km – R$ 130,1 milhões
O pacote engloba 138 quilômetros, que em geral receberão serviços como recapeamento, recuperação de cabeceiras de pontes e contenção de encostas. A exceção é a RS-437, a única do pacote que é parcialmente pavimentada. Ela terá a maior destinação de verba, a fim de que um trecho de dez quilômetros de estrada de chão seja asfaltado.
Ainda segundo a assessoria do Daer, as empreiteiras responsáveis são Encopav Engenharia (RS-431 e RS-444); Dalfovo (RS-448); Toniolo Busnelo (RS-452); Coesul (VRS-826) e Matt/LCM e SBS (RS-437). Os prazos para conclusão variam de 12 a 24 meses após o início das obras, dependendo do trecho.