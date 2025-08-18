Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Infraestrutura
Notícia

Daer projeta início da recuperação de seis estradas da Serra até o fim do ano

Contratos de R$ 545 milhões para restauro das vias foram assinados em janeiro, e vão ser bancados pelo Funrigs

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS