Daer projeta início da recuperação de seis estradas da Serra até o fim do ano

Reivindicação antiga da região, pavimentação de dez quilômetros da RS-437 é uma das obras que deve ser iniciada até o fim de 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Assinados em 20 de janeiro no Palácio Piratini, seis contratos para recuperação de vias da Serra devem ter as obras iniciadas ainda neste segundo semestre. Essa é a expectativa do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer), responsável pela gestão destas ações, que fazem parte do escopo do Plano Rio Grande, elaborado para recuperar a infraestrutura do RS após a enchente de 2024, e por isso contam com verbas oriundas do Fundo Rio Grande (Funrigs).

O investimento previsto é de R$ 545,3 milhões, e as obras serão feitas em regime de contratação integrada, onde uma empresa é selecionada e se responsabiliza por fazer os projetos e executar o trabalho até o final. Neste momento, segundo a assessoria do Daer, todos os seis estão na fase de projeto, que deve ser concluída nos próximos meses e dá a expectativa de início dos trabalhos ainda neste ano.

As rodovias da Serra beneficiadas, com extensão e valor que será aplicado, são as seguintes:

RS-431 (Bento Gonçalves a Santa Bárbara): 22,8 km – R$ 100,9 milhões

RS-444 (Monte Belo do Sul a Santa Tereza): 13,2 km – R$ 91,8 milhões

RS-448 (Nova Roma do Sul a Farroupilha): 38,8 km – R$ 118 milhões

RS-452 (Feliz a Vale Real): 27,5 km – R$ 51,7 milhões

VRS-826 (Feliz a Alto Feliz): 19,5 km – R$ 52,8 milhões

RS-437 (Vila Flores a Antônio Prado): 16,6 km – R$ 130,1 milhões

O pacote engloba 138 quilômetros, que em geral receberão serviços como recapeamento, recuperação de cabeceiras de pontes e contenção de encostas. A exceção é a RS-437, a única do pacote que é parcialmente pavimentada. Ela terá a maior destinação de verba, a fim de que um trecho de dez quilômetros de estrada de chão seja asfaltado.