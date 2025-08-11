Concessionária projeta início de construção de escolas até o fim de 2025

Estudos e projetos das futuras escolas infantis de Caxias foram apresentados à prefeitura na última terça-feira (5). Ícaro de Campos / Divulgação

Após apresentar o menor preço de remuneração e, consequentemente, vencer o leilão para implantação da PPP da Educação Infantil em Caxias do Sul, o Consórcio Jope ISB já começa a organizar a operação em Caxias do Sul. Na semana passada, durante visita ao prefeito Adiló Didomenico, foram apresentados os estudos preliminares de arquitetura das escolas. Se passarem pela aprovação final, a ideia é iniciar a construção ainda em 2025, para que as primeiras unidades já fiquem prontas no ano que vem.

Esta é a intenção do CEO da concessionária, Ruz Gonzalez, que atualizou o andamento do projeto e apresentou o consórcio durante uma entrevista concedida à Gaúcha Serra na manhã desta segunda-feira (11). Esta expectativa otimista se baseia na experiência, já que o Jope ISB é a união entre investidores e a Transpes, responsável pela PPP da educação de Belo Horizonte (MG), com 11 anos de atuação no setor.

A PPP da Educação Infantil de Caxias do Sul prevê a construção de 31 novas escolas de Educação Infantil na rede municipal, com a criação de mais de 7 mil vagas e investimento de R$ 570 milhões. A concessionária fará os prédios e será responsável pela manutenção deles durante 25 anos. Como contrapartida, após colocar todas as unidades em funcionamento, vai receber da prefeitura um valor mensal de R$ 6,7 milhões. Confira a entrevista:

Gaúcha Serra: Apresentando o que é o consórcio Jope ISB: como ele surgiu e qual trajetória fez até chegar nesse momento em que começa a atuar também em Caxias?

Ruz Gonzalez: A Inova BH é o primeiro projeto de PPP social que viabiliza a entrega de ativos e serviços públicos através de uma parceria entre o poder público e privado no setor de educação. Nós somos a primeira parceria do Brasil em operação. Já a Jope ISB já é um consórcio que une a Transpes, dona da Inova BH, e novos sócios, os fundos 4UM Investimentos e a Perfin Infra, que se juntaram conosco entendendo que esse mercado é grande e ainda está muito tímido no Brasil. Como eu disse, existe só esse projeto em operação no Brasil, em Belo Horizonte. O prefeito de Caxias do Sul foi um visionário em trazer já esse projeto para o Rio Grande do Sul. Vários municípios têm a iniciativa e interesse de fazer, mas poucos vão até o final e colocam um projeto bem estruturado na rua, como foi o caso de Caxias do Sul com o BNDES, que estruturou nosso projeto em BH também. Nós (os sócios) nos juntamos desde a licitação do Estado de São Paulo, que a Jope ISB concorreu e não ganhou, mas depois a gente seguiu com o propósito de participar de todos os projetos semelhantes. E o primeiro depois de São Paulo foi Caxias, e a gente teve a felicidade de ser vitorioso. Estamos muito animados com essa saída de Belo Horizonte, de 11 anos de operação, para começar um novo projeto em Caxias.

Vocês apresentaram na semana passada o estudo preliminar de arquitetura das escolas para a prefeitura de Caxias. O que diz esse estudo?

Como a gente tem muita experiência, fizemos algumas otimizações e já está bem a critério dos projetos que foram apresentados para nós. A gente só fez algumas otimizações que vão ser aprovadas aí pela prefeitura nos próximos dias, como parte do processo. A concessionária tem sempre um estudo preliminar já fornecido, mas ela pode fazer otimizações, desde que a prefeitura aprove.

Quais otimizações, por exemplo?

São otimizações arquitetônicas, como posições onde vai ficar a sala de aula, onde vai ficar o parquinho, mas levando em consideração todas as informações necessárias para a escola ter o número de alunos solicitado, e a gente vai ter quase 8 mil vagas de crianças. Mas são coisas bem básicas, mais posição de parquinho e posicionamento de salas.

Sobre esses 11 anos de experiência em Belo Horizonte... É um processo semelhante ao de Caxias, onde a empresa entra, constrói as escolas, faz a manutenção delas ao longo do período da concessão e vai recebendo depois de fazer o investimento inicial? É o mesmo formato?

Sim, é o mesmo formato. A concessionária antecipa o recurso e a infraestrutura, e depois mantém essa infraestrutura e o poder público vai amortizando. Em Belo Horizonte, o projeto começou com 37 unidades, hoje está com 52 e tem mais 12 em construção. Posteriormente a isso a prefeitura gostou muito dos resultados, porque a gente não entra nem na pedagogia e nem na saúde, e em Belo Horizonte nós já temos também a Saúde BH, que são centros de saúde que fazem todo o atendimento primário de saúde do município, desafogando os hospitais e fazendo a mesma prestação de serviços. A concessionária é a zeladora dessa infraestrutura. Em Belo Horizonte, o projeto está se desenvolvendo, e além de ter crescido também entrou no setor da saúde. Então, a PPP acaba se comprovando como solução, já que é muito mais eficiente. A gente entrega não só uma economia do custo-aluno, que em BH tem um trabalho feito pela Universidade Federal Fluminense (UFF) que demonstra a vantajosidade do projeto, tendo um custo 66% mais barato do que o custo-aluno nas escolas que não são PPP, mas também entrega 25% de tempo a mais para o professor estar dedicado à atividade-fim, como o médico também está dedicado à atividade-fim dele. Nós estamos aqui para colaborar com a saúde e com a educação.

E quando devem começar as obras aqui em Caxias?

Isso vai depender de alguns próximos passos, mas a gente acredita que no fim do ano a obra já começa, sim. Depende agora de alguns detalhes, como esse da aprovação de projeto, mas a gente está muito otimista em começar no final deste ano.

E começando as obras no fim de ano, as escolas estarão prontas já no ano que vem? Algumas, ao menos?

As escolas demoram mais ou menos nove meses para ficar prontas. Então depende de quantas que você começa e quantas que você vai dando sequência simultaneamente.

Esse trabalho vai ser simultâneo?

Nós temos três anos para construir todas, e essa é a meta, em três anos construir as 31 escolas. Mas a gente acredita que a gente entrega antes de três, no máximo dois.

Você falou das vantagens de ter essas estruturas novas colocadas à disposição da educação. E com base nessa experiência em Belo Horizonte, tem sido um bom negócio para a empresa?