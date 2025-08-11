Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

PPP da Educação Infantil
Concessionária projeta início de construção de escolas até o fim de 2025

Representante do consórcio que implantará a proposta em Caxias do Sul ressalta experiência de 11 anos em Belo Horizonte (MG)

