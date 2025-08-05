Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Resíduos urbanos
“A Codeca permanece com a coleta. Isso não está, no momento, em discussão”, ressalta secretário de Planejamento de Caxias

Marcus Vinícius Caberlon destaca o papel da companhia e reforça necessidade de ações para melhoria de gestão

