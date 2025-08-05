“A Codeca permanece com a coleta. Isso não está, no momento, em discussão”, ressalta secretário de Planejamento de Caxias

Coleta de resíduos é uma das atividades executadas pela Codeca em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

Durante entrevista na Gaúcha Serra nesta terça-feira (5), onde repercutiu o projeto da prefeitura para concessão do aterro sanitário, o secretário de Planejamento e Parcerias de Caxias do Sul, Marcus Vinícius Caberlon, reiterou que os planos não incluem mudança nas atividades da Codeca. O debate está concentrado na parte final da cadeia de trabalho com os resíduos, que é a destinação no aterro do Rincão das Flores, sem mexer na coleta e no transporte.

– A Codeca permanece com a coleta. Isso não está, no momento, em discussão, e não se pretende discutir isso neste momento. A Codeca permanece com o transbordo e toda essa parte de Caxias do Sul, e a gente passa a ter uma operação regional mais qualificada no aterro do Rincão das Flores – reforçou o secretário.

O aterro do Rincão das Flores, principal ativo que a prefeitura quer conceder, atualmente é gerenciado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), e por isso não diz respeito diretamente à companhia.

O adendo “no momento” usado por Caberlon, no entanto, abre alguma dúvida se, no futuro, também não se pode pensar na concessão do restante da cadeia dos resíduos. O secretário ressalta que este debate, embora não seja algo proibido, não ocorre na atualidade até pelo fato de o prefeito Adiló Didomenico nunca ter feito essa cogitação:

– Se no futuro vamos discutir isso ou não, não se parou para pensar sobre isso. O Adiló nunca pediu para que se avaliasse ou se fizesse essa discussão. Então isso não está em discussão neste momento.