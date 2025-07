Legislação especial vai regularizar área do bairro Primeiro de Maio, em Caxias do Sul

Adriano Tacca, procurador-geral do município de Caxias do Sul, foi o responsável pela negociação com os credores do Caso Magnabosco. Porthus Junior / Agencia RBS

O próximo passo para resolução do Caso Magnabosco prevê a aprovação de uma lei especial, que além de autorizar a conclusão da negociação, vai prever as formas como os ocupantes do bairro Primeiro de Maio auxiliarão na quitação do débito. A informação foi confirmada pelo procurador-geral do município de Caxias do Sul, Adriano Tacca, em entrevista à Gaúcha Serra na manhã desta segunda-feira (14).

Ele revelou que, após o acerto com os credores, anunciado na semana passada, o projeto de autorização que será enviado à Câmara de Vereadores também vai trazer os termos que serão usados para a regularização da área. O acordo foi anunciado na última sexta (11).

Entre valores da dívida e honorários, o município se comprometeu a pagar uma parcela mensal de cerca de R$ 3,4 milhões, em 132 vezes. Tacca disse que considera que a negociação foi boa, pois além de liberar a administração do fantasma do bloqueio de contas no futuro, ainda conseguiu um desconto interessante no valor total da dívida, que poderia chegar a mais de R$ 1 bilhão. Confira a entrevista:

Gaúcha Serra: Levando em conta as questões jurídicas e financeiras por que o senhor acredita que foi um bom acordo? Qual a sua principal justificativa para isso?

Adriano Tacca: Nós temos uma parte da dívida que ela está inscrita em precatório. Ou seja, se o município perder esse último recurso que tem no STF, ele terá que pagar essa parte inscrita, que é de R$ 600 milhões, e nós temos que lembrar que lá em 2017 já sofremos um bloqueio de R$ 69 milhões, e que colocou caos nas contas públicas do município, e isso pode voltar se nós não formos vencedores no STF. E desses R$ 600 milhões, o fundo que representa a família aceita um valor de R$ 395 milhões. Ou seja, ele abre mão de um terço do que já está escrito. A primeira pedida deles lá em 2023, quando nós ainda não tínhamos esse recurso no STF, que foi muito importante para essa negociação, foi de R$ 1,1 bilhão. Então se nós estivermos falando em R$ 395 milhões, nós estamos falando de um terço do que Caxias do Sul pode vir a pagar dessa dívida. Além disso, a negociação teve dois momentos, o primeiro foi o valor e depois como é que nós vamos pagar esse valor, porque não será fácil. Quando nós tínhamos o valor de R$ 395 milhões, a área técnica do município da gestão e finanças começa a fazer a busca de como pagar esse valor. Todos os cenários que nós analisamos demonstram que o valor ofertado pelo fundo, de parcelamento em 132 parcelas iguais e sucessivas, corrigidas pela Selic, é a forma menos gravosa do município de Caxias do Sul conseguir pagar essa dívida. Pago esse valor, não se fala mais em nenhum outro crédito da família com relação ao caso Magnabosco. Depois nós temos os honorários que são do advogado da família, que também havia uma proposta, uma pedida inicial de mais de R$ 300 milhões. É importante aqui dizer que o município de Caxias do Sul apura que deve sim, se condenado, R$ 108 milhões de honorários, e faz um acordo de R$ 59 milhões para pagamento em 11 anos. Então, ali também nós estamos diminuindo quase 50% do valor.



E por que é importante que o município faça esse acordo?

Porque o município, mesmo se ganhasse o recurso no STF, não sairia ileso. Teremos que pagar parte daquele imóvel, que representa as ruas, e esse valor ele está avaliado, por projeção, em R$ 245 milhões, isso se nós saíssemos vencedores no STF, mais honorários. O acordo está em R$ 395 milhões. Então me parece que nós estamos fazendo o acordo muito mais próximos daquilo que nós deveríamos realmente pagar se saíssemos vencedores no STF do que se tiver o desprovimento do recurso extraordinário, que daí se torna essa dívida de R$ 1,2 bilhão mais R$ 300 milhões de honorários.

As pessoas perguntam qual vai ser o papel de quem mora ali na área. Vai ter de alguma forma alguma participação desses moradores e das pessoas que ocuparam a área?

O município de Caxias do Sul é chamado nessa ação em 1996. Depois que já havia a sentença em primeiro grau e já havia no Tribunal de Justiça a confirmação e aí o município se torna um devedor solidário, e ele e os moradores são os responsáveis pelo pagamento. Obviamente que o município tem mais capacidade para pagar e por isso que a família direciona essa cobrança para ele. Nós iremos propor uma regularização através de uma legislação especial, e não será o Reurb. Será uma regularização especial, para que então nós possamos ter, pelo menos, um ressarcimento parcial daquilo que Caxias do Sul terá que pagar desse imóvel.

Este formato de cobrança já estará previsto agora, neste primeiro projeto de autorização que vai passar pela Câmara de Vereadores, ou virá depois?

Vai agora, na autorização do financiamento, porque tem aí garantias do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e prazo estendido para pagamento, e será dito que na legislação estabelece que o imóvel será objeto de uma regularização especial a ser depois regulamentada. É com o pagamento, com a assinatura do acordo no STF, o município recebe e titula essa área na sequência, e a área passa a ser de propriedade do de Caxias do Sul. Por isso que, depois, em legislação especial, então, nós faremos a regularização dessa área. Todos sabemos que é uma área que, embora tenha uma ocupação, é uma área valorizada de Caxias do Sul, e ali no entorno há muitos imóveis de valor, e o município terá que se ressarcir desse valor venal do imóvel, seja com o direito dos que estão lá morando comprar ou mesmo fazendo uma regularização especial.

Uma vez homologado no STF esse acordo, isso permitirá encerrar o processo? Ou ainda tem algum trâmite que ainda precisa avançar lá no Supremo?

Com a homologação no STF, tem várias condicionantes agora. A aprovação da Câmara de Vereadores é para que aprove o parcelamento da dívida mensal, que se tenha isso na legislação orçamentária e também que nós vamos dar em garantia, como se dá em todos os financiamentos, a questão do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Depois desse processo, se tiver a concordância da Câmara, segue para o STF e lá se marca uma audiência de conciliação. Se dará vista ao Ministério Público, para que ele avalie esse acordo, se entende que ele é eficaz e que é vantajoso para o município, e se faz a homologação. Todos os herdeiros da família, o fundo, o advogado da família e todos os sócios que fizeram parte desse processo assinam como anuentes desse acordo, dizendo que dão plena e total quitação judicial para esse caso.

Dentro do processo havia duas partes da dívida: uma não controversa, com precatório já lançado, e uma controversa, que ainda tinha discussão jurídica de valor. Essa parte controversa também na quitação?