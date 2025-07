Encontro em Farroupilha debate soluções para rodovias e vai cobrar retomada de obras

Trecho da RS-453, entre Farroupilha e Bento, é um dos que deve passar por processo de duplicação. Neimar De Cesero / Agência RBS

Além de falar sobre projetos e perspectivas para o futuro, a quarta edição do Fórum Polo Rodoviário da Serra Gaúcha deve ser um momento para cobrar ações mais imediatas. Esta é a visão do Movimento Mobilização por Caxias (MobiCaxias), uma das entidades responsáveis pela organização do evento, que ocorre nesta sexta-feira (11) no Hotel Holliday Inn Express, em Farroupilha, a partir das 08h.

A programação do Fórum está estruturada em três painéis, onde vão ser tratadas as situações das rodovias federais, estaduais e do Bloco 3 de concessão, que abrange a região. Além de pessoas ligadas às entidades organizadoras, são esperadas lideranças políticas como senadores e deputados estaduais e federais, além de representantes do DNIT e o secretário Estadual de Transportes do RS, Juvir Costela.

Apesar da grande quantidade de temas a serem debatidos, o presidente do MobiCaxias, Rodrigo Postiglione, projeta um foco especial nos assuntos que envolvem o Bloco 3, que desde 2023 está concedido para a CSG. A ideia é entender como estão as tratativas para repactuação do contrato com o Estado, que foram iniciadas após a enchente de 2024. Naquele momento, a empresa fez uma série de ações que não estavam previstas inicialmente, além de apontar a necessidade de que outras melhorias preventivas fossem feitas.

Este quadro causou, segundo a CSG, a necessidade de um reequilíbrio no contrato, e como ainda não há uma definição sobre o tema, as obras de maior porte já previstas acabaram não começando. Postiglione informa que o Fórum vai cobrar uma resolução rápida da questão da renegociação entre a empresa e o Estado, para que as intervenções maiores, especialmente as duplicações de pista, sejam iniciadas o mais rápido possível.

– Nós sempre falamos que o custo do pedágio fica caro quando nós não temos obra. A nossa visão é que, ao invés do governo dar prazo para a concessionária, que ajude ela financeiramente nessa equiparação, para que ela volte a colocar as obras do cronograma original em execução – defende o presidente do MobiCaxias.

Apesar de mostrar insatisfação com o fato de as obras de maior porte ainda não terem iniciado, Postiglione tem uma avaliação positiva do trabalho da CSG, e defende o processo de pedagiamento:

– Nós queremos obra. É muito mais caro não ter o pedágio e não ter estrada, do que pagar um pedágio. Hoje nós conseguimos voltar de Porto Alegre, com chuva e com cerração, sem sair da pista ou estourar um pneu, e a gente volta com segurança. É uma bela concessionária.