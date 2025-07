Deputada rebate nota técnica de faculdade e reitera andamento do projeto de implantação da UFRGS na Serra

UFRGS foi incumbida pelo MEC de fazer a implantação de um campus federal na Serra Gaúcha. Félix Zucco / Agencia RBS

Após a repercussão de uma nota técnica divulgada no início da semana pela Faculdade de Ciências Econômicas (FCA) da UFRGS, fazendo objeções ao atual projeto de instalação da universidade em Caxias, a deputada federal Denise Pessôa (PT) veio a público para se manifestar. Ela é uma das maiores articuladoras da proposta, e por meio de nota pública rebateu questões alegadas pela faculdade e reiterou que o projeto segue a pleno vapor, a fim de que a implantação do campus ocorra ainda em 2026.

De acordo com Denise, a nota técnica não representa a posição oficial da instituição de ensino, e é uma opinião isolada em um universo de quase 3 mil docentes e técnicos. Por isso, ela entende que o documento não interfere na decisão tomada pelo governo federal de implantar o campus em Caxias do Sul.

Ela também criticou o que chamou de uso distorcido de dados demográficos para desestimular a instalação da universidade, desconsiderando que Caxias do Sul foi a cidade que mais cresceu no Rio Grande do Sul segundo o último censo. A nota da deputada lembra que a região serrana continua atraindo moradores em busca de melhores condições de vida e novas oportunidades, e por isso o projeto faz muito sentido para projetar o desenvolvimento da região.

Por fim, Denise reitera que a implantação do campus da UFRGS na Serra Gaúcha é um compromisso real e irreversível, e que a sociedade pode seguir acompanhando esse processo com confiança. Na semana passada, após uma vistoria de uma comitiva da UFRGS, foi divulgado que os primeiros cursos a serem oferecidos na unidade devem ser definidos até setembro.

Confira a nota enviada pela assessoria da deputada Denise Pessôa:

A nota técnica divulgada pela imprensa, assinada por dois professores da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), não representa a posição oficial da instituição de ensino. É uma opinião isolada em um universo de quase três mil docentes e técnicos, e não interfere na decisão tomada pelo Governo Federal de implantar o campus em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, com apoio político do presidente Lula e trabalho sério da reitoria.

Outro aspecto preocupante é o uso distorcido de dados demográficos para desestimular a instalação da universidade, desconsiderando que Caxias do Sul foi a cidade que mais cresceu no Rio Grande do Sul, segundo o último Censo. A região serrana continua atraindo moradores em busca de melhores condições de vida e novas oportunidades.

Caxias é uma cidade jovem, com muitas crianças ingressando na escola e outras tantas desejando estudar. Se queremos garantir uma universidade aqui, precisamos olhar para frente: não basta pensar nos jovens do próximo ano, é preciso planejar para os próximos 10, 15 anos. O crescimento da educação começa agora.

Se essa lógica fosse aplicada de forma coerente, cidades como Porto Alegre, que, segundo o Censo, perderam população, também estariam fora do mapa do ensino público. É exatamente o contrário que precisamos: uma política de educação superior que fortaleça tanto as regiões em desenvolvimento quanto aquelas que já possuem índices positivos, garantindo acesso, inclusão e futuro para todos.

A deputada federal Denise Pessôa (PT/RS), umas das principais lideranças na articulação pelo Universidade Federal, afirma que a nota reflete a opinião de dois professores em um universo de quase três mil. "É uma posição isolada. A implantação está garantida com decisão política do presidente Lula e o trabalho sério da reitoria, que está dialogando com a comunidade da Serra. A implantação do campus da UFRGS na Serra Gaúcha é um compromisso real e irreversível. A sociedade pode seguir acompanhando esse processo com confiança", ressalta a parlamentar.