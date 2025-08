Corte italiana reafirma que transmissão de cidadania sem limite de gerações é constitucional

Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Uma sentença publicada nesta quinta-feira (31) pela Corte Constitucional da Itália reacendeu o debate em torno da transmissão da cidadania no país europeu. O tribunal respondeu negativamente a uma provocação feita pelos tribunais de Bolonha, Milão, Florença e Roma, que em 2024 suscitaram dúvidas sobre a legalidade da aplicação de normas que previam o reconhecimento da cidadania baseada no direito de sangue (jus sanguinis).

No despacho, de número 142/2025, a Corte declarou que as questões levantadas pelos tribunais de primeira instância não são admissíveis, e confirmou a constitucionalidade do Código Civil Italiano de 1865, da Lei nº 555/1912 e da Lei nº 91/1992, que até março deste ano estipulavam as normas para o reconhecimento da cidadania italiana. Em suma, a decisão reitera a validade da legislação que ao longo da história garantiu a transmissão da cidadania pela filiação, sem limite de gerações e sem necessidade de vínculo territorial com a Itália.

Embora o julgamento não se refira às alterações na lei editadas pelo governo de Giorgia Meloni em março e aprovadas pelo congresso em maio deste ano, juristas e entidades que representam os italianos no exterior consideram a decisão uma vitória. Em primeiro lugar, ela sinaliza claramente os critérios para a análise dos processos iniciados até 27 de março, antes das mudanças que restringiram o direito ao reconhecimento da cidadania.

Além disso, há o entendimento de que decisão sinaliza que as mudanças impostas pelo executivo e legislativo italianos à lei podem ser revistas se não estiverem de acordo com os conceitos constitucionais já estabelecidos. O próprio comunicado de imprensa do tribunal sobre a decisão aponta para isso:

"Os juízes esclareceram que o legislador goza de 'uma margem de discricionariedade particularmente ampla' na identificação dos requisitos para a aquisição da cidadania, enquanto o tribunal é responsável por garantir que as disposições que regem a aquisição do estatuto de cidadania não se baseiem em critérios completamente alheios ou conflitantes com os princípios constitucionais."

O advogado gaúcho Gustavo Slongo Guaragna, que trabalha há 15 anos com cidadania italiana e reside na Europa, ficou muito satisfeito com a sentença. Ele estava na sessão da Corte em Roma, em 24 de junho, e acompanhou presencialmente os debates que resultaram no documento publicado nesta quinta. O primeiro ponto ressaltado por ele é o caráter técnico impecável da decisão, muito bem fundamentada e redigida.

Mesmo que as alterações recentes na lei não tenham sido analisadas, algo que inclusive é ressaltado na sentença, Guaragna vê no documento algumas sinalizações muito importantes. Para ele, o fato da Corte ressaltar seu papel como defensora dos princípios constitucionais e garantidora dos direitos individuais, dá esperança de que, no futuro, ela também se posicione contra as flagrantes ilegalidades aprovadas durante as mudanças na legislação em 2025.

— Tem duas coisas que essa sentença deixa muito claras, e que podem nos trazer para a nova lei: a irretroatividade e a desproporcionalidade. Nos dá grandes esperanças de que esses princípios realmente valem. É por isso que tenho muita esperança de que a nova lei, por ferir vários princípios constitucionais, vai acabar caindo em vários pontos — opina Guaragna.

O Decreto 36/2025, que alterou as normas para reconhecimento da cidadania italiana, foi assinado pelo ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, em 28 de março de 2025. Posteriormente, a medida foi aprovada pelo congresso italiano em 20 de maio, e virou lei.

Foram reforçados os critérios para concessão da cidadania por jus sanguinis (direito de sangue) e limitou-se este direito a apenas filhos e netos de pessoas já reconhecidas. Além disso, é preciso que um desses ascendentes não tenha tido outra cidadania, que não a italiana, até o fim da vida, o que praticamente exclui a maioria dos ítalo-brasileiros.

Tribunal já foi provocado a se manifestar sobre nova lei

A questão da cidadania italiana em breve deve passar novamente pela Corte Constitucional. Em 25 de junho, o juiz Fabrizio Alessandria, do Tribunal de Turim, encaminhou ao tribunal um procedimento onde pede explicações sobre a aplicação das novas normas relativas à concessão da cidadania. A demanda surgiu a partir de um processo protocolado no judiciário em 28 de março, quando já estava em vigor o Decreto 36/2025, que alterou a lei.

Esta é a primeira contestação direta às alterações aprovadas neste ano, e caso seja acolhida pode desencadear a declaração de ilegalidade das mudanças. O advogado Gustavo Slongo Guaragna explica que o magistrado optou por não rejeitar o pedido de cidadania encaminhado a ele, e encaminhou o questionamento à Corte, a fim de formar um juízo sobre como julgar a questão. O que o tribunal decidir passará a ser a referência para todos os processos semelhantes.