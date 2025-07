Cerimônia comemora os 75 anos do 3º GAAAe 

Evento foi realizado nesta quinta-feira. Daniel Alexandre Brito / Comunicação Social 3° GAAAe / Divulgação

Debaixo de chuva, uma cerimônia militar comemorou na manhã desta quinta-feira (17) os 75 anos de instalação do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe) em Caxias do Sul. Presidido pelo tenente-coronel George Koppe, comandante da unidade, o evento teve desfile de tropas e entrega de diplomas e medalhas a civis e militares.

O Exército está presente em Caxias do Sul desde 1918, quando foi instalado o Tiro de Guerra nº 248. Em 1922 foi iniciada a construção do quartel no bairro Rio Branco, que posteriormente recebeu o 9º Batalhão de Caçadores (9º BC). Esta organização militar foi sucedida em 1950 pelo 1º Grupo do Regimento de Artilharia Antiaérea, hoje 3º GAAAe, que tem como missão a defesa do espaço aéreo nacional, e para isso está equipado com radares SABER M60, fabricados no Brasil, e baterias de mísseis antiaéreos RBS 70, de origem sueca.

Totalmente integrada ao dia a dia de Caxias, a unidade conta hoje com um efetivo de 440 militares, grande parte formada por jovens da região no cumprimento do serviço militar obrigatório. A relação com a cidade, inclusive, foi citada pelo tenente-coronel Koppe durante o discurso. Ele lembrou que a própria comunidade solicitou a presença dos militares iniciada em 1918, o que sedimentou um uma ligação sempre muito próxima.

– Essa unidade nasceu por anseio da própria população, e foram inúmeras gerações aqui. O jovem caxiense passou pelo Exército incorporando valores, disciplina, abnegação e espírito de cumprimento de missão. Isso tudo faz com que ele volte para a sociedade com outros objetivos. Isso nos enche de orgulho, e nós somos privilegiados por estarmos em uma cidade em que a população gosta do quartel e nos apoia – declarou o comandante.

Além de exaltar a ligação comunitária, Koppe ressaltou a tradição e importância militar do Grupo. Integrado ao Comando de Defesa Antiaérea do Exército (Cmdo DAAe Ex), o 3º GAAAe é uma unidade altamente especializada, que usa equipamento avançado e com uma missão fundamental para a defesa do país:

– O grupo sempre empregou os melhores equipamentos comprados pelo Exército, e está sempre pronto para responder a qualquer ameaça à integridade do espaço aéreo na Região Sul do Brasil. Lembrando que temos aqui pontos importantes, como a hidrelétrica de Itaipu e o parque industrial de Caxias do Sul. Então essa unidade sempre se caracterizou pelo profissionalismo e pela atividade específica de defesa antiaérea.