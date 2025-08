“As pessoas não deveriam ter receio do controle de velocidade. Basta se comportar adequadamente", afirma secretário-adjunto de Trânsito de Caxias

Secretário-adjunto de Trânsito concedeu entrevista ao Gaúcha Hoje e falou sobre a ativação de radares. Luca Roth / Agencia RBS

O início da emissão de multas pelos radares instalados nas vias de Caxias do Sul, confirmado pela prefeitura nesta terça-feira (29), entra em vigor já na próxima semana. Entre críticas e elogios à medida, quem tem vindo a público explicar a medida é o secretário-adjunto de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Alfonso Willenbring Junior.

Entusiasta do uso dos controladores desde quando eles foram instalados, junto com o cercamento eletrônico da cidade, em 2023, ele se apoia no fato de que a cidade precisa usar mais os instrumentos tecnológicos para aumentar a segurança de motoristas e pedestres. Além disso, acredita que a medida significa respeito ao comportamento da maioria dos condutores, que já obedecem aos limites estabelecidos.

Em entrevista nesta quarta-feira (30) ao programa Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra 102.7 FM, ele tirou dúvidas sobre a cobrança, que começa em 05 de agosto nas perimetrais e em 10 de agosto nas demais vias, e defendeu a implantação da fiscalização eletrônica também em sinaleiras. Confira a entrevista:

Gaúcha Serra: Ainda em 2023 o senhor falava sobre os radares e como já se pensava em usar eles para fazer a emissão de multas. Em abril passado, o senhor citou na Câmara de Vereadores que ia acontecer. Por que então a secretaria oficializou isso só uma semana antes do início da operação, se já se sabia que ia acontecer de alguma forma?

Nós tivemos uma solicitação encarecida do prefeito Adiló para que fosse revisada, complementada e ampliada toda a sinalização alertando para a colocação dos radares. Então a gente fez um trabalho diferenciado, e eu passei pessoalmente por todos os radares durante a semana passada e início dessa semana para verificar.

Nós colocamos sinalização de trânsito muito além do determinado legalmente, e para quê? Para que o cidadão esteja plenamente e permanentemente alertado de que o local onde ele está andando é monitorado através do controle de velocidade. Então, naquele momento atendemos a solicitação do prefeito e partimos para a fabricação de novas placas e novos elementos de sinalização, e isso que atrasou um pouco, pois estávamos aguardando justamente concluir. E ontem eu recebi da nossa Gerência de Sinalização Viária o ateste final que estava concluso o que a gente planejou.

Quando do anúncio da data de 1º de junho houve a publicação do prefeito dizendo que seria necessário o plano de sinalização. Mas antes disso, lá no início, como foram definidos os pontos onde seriam instalados esses equipamentos?

O ponto número 01 para determinação da colocação de um redutor de velocidade, seja ele físico ou eletrônico, é a acidentalidade. Quero primeiro esclarecer que estamos, nos últimos anos, abandonando a ideia da lombada física. Se as pessoas entendem ou pensam que o controlador eletrônico reduz a mobilidade, a lombada física para com a capacidade de tráfego. O controle eletrônico é muito mais viável, e é utilizado no mundo inteiro.

Então, a acidentalidade é o ponto que mais pesa dentro do estudo técnico preliminar. Partindo daí, a gente tem um ajuste mais fino, que são proximidades com cruzamentos, com conjuntos habitacionais e escolas. Há uma série de variáveis dentro do estudo técnico preliminar que é realizado para cada um dos pontos onde é implantado o controlador para aí, então, passarmos ao último condicionante, que é o auxílio ao cercamento eletrônico, que é a capacidade da câmera auxiliar no sistema de monitoramento. Esses são os critérios básicos, que a gente seguiu um a um para a instalação.

Nós temos projetos para mais? Até temos. Hoje temos solicitações pendentes de atendimento na Secretaria, que variam entre 300 e 400, mas é uma coisa de cada vez. E um dos estudos que deu início a todo esse planejamento foi o Planmob.

A cidade tem muito pouco controle eletrônico de trânsito, e por isso essa implantação exigirá uma mudança de mentalidade dos motoristas. Esses equipamentos estão instalados há dois anos, e só se confirmou que passarão a multar uma semana antes de isso começar. Não se perdeu tempo e uma oportunidade de conscientizar as pessoas de que isso ia existir, ou de fazer uma campanha maior de divulgação e evitar polêmicas?

Tem uma série de fatores. Eu até não me arrisco a chamar o que está acontecendo de polêmica. Entre o certo e o errado não deveria haver polêmica. Mas, enfim, essa fala toda que está acontecendo agora tem nos auxiliado muito, porque não tem a um recanto da cidade que não chegou. E o próprio anúncio antecipado, que eu próprio fiz, já serviu como alerta.

Mas esse anúncio de abril foi desdito, não? Poderiam ter feito três meses de campanha...

Desde o Maio Amarelo nós estamos trabalhando isso, e já estamos entrando em agosto. E esses equipamentos estão instalados há um ano e meio, aproximadamente, devidamente sinalizados. E desde então, mesmo sem estarem em operação, eles já produziram resultados. É impressionante. Ali na 20 de Setembro, próximo da rodoviária, nós colocamos um equipamento e a simples presença do totem com a sinalização acabou com os acidentes em um local com extrema acidentalidade.

Então, a presença dos equipamentos já há mais de um ano e meio, com a sinalização e todo mundo comentando, empiricamente produziu um efeito de informe à sociedade. Agora, a minha opinião é clara. Eu defendi que já deveriam estar operando, até mesmo em respeito à quase totalidade de motoristas que obedecem os limites de velocidade. Então, eu entendo que a gente anunciou, divulgou e sinalizou muito mais do que seria o mínimo necessário estabelecido para a operação dos equipamentos.

Nesse sentido, o senhor menciona que a simples presença dos radares já causa um efeito. Por que é importante, então, ativar eles, se a presença já reduz a acidentalidade?

Te trago até um aspecto legal. Nós estamos observando hoje que tem veículos trafegando a 160 km/h. É certo para quem obedece certinho, de repente cruzar com um indivíduo desses em uma das nossas esquinas? Até em respeito a quem obedece, esse indivíduo deve, sim, pagar o preço da sua infração.

Voltando à questão da sinalização: o senhor considera adequado o que se tem? Não vai haver ampliação dessa sinalização?

Nós temos um ou outro ponto em que a gente vai acrescentar alguma coisa, que ainda está em observação. Mas, no restante, até placas em bandeira, que é como a gente chama as placas aéreas, foram instaladas. Ou seja, não tem previsão ou necessidade de imposição nenhuma.

E as críticas que surgem em relação ao valor que vai ser arrecadado. O que vai ser feito com esse recurso?

Hoje, todo recurso oriundo de multas de atribuição municipal retorna para investimentos no próprio trânsito, no sistema viário do município. Tem as multas de atribuição estadual, por exemplo, de licenciamento anual de veículos, que daí não é recurso para o município, mas as multas de prática do condutor no sistema viário retornam para o município. É utilizado na Escola Pública de Trânsito, em intervenções em sinalização e no sistema viário, e em obras que a Secretaria de Trânsito realiza.

E a questão da velocidade nos pontos de fiscalização. Tinha locais que, no começo, foram alvo de críticas porque havia indicação de 30 km/h. Isso foi alterado?

A velocidade não foi alterada em local nenhum, não foi reduzida. A fiscalização por radar não ocorre onde temos velocidades de 30 km/h, até por uma imposição legal. Nós não possuímos nenhum controlador com velocidade nas perimetrais inferior a 60 km/h e no interior do município 40 km/h.

Havia um ponto da Visconde de Pelotas onde tinha uma placa de 30 km por hora. Foi trocada?

Era uma sinalização antiga. Foi readequada.

Falando de outras possibilidades de fiscalização eletrônica, pretende-se instalar logo esses outros pontos onde há necessidade? E outro tipo de dispositivos, como controles de sinaleiras, a prefeitura pensa em implantar?

Essencial. Em primeiro lugar, são muitos tipos e modelos de equipamentos. Não confundir jamais as câmeras do monitoramento com o controlador. Para exercer o controle de velocidade, o equipamento tem que ser homologado pelo Contran e inspecionado pelo Inmetro periodicamente. O controlador de velocidade serve como equipamento de monitoramento? Sim. E as câmeras de monitoramento servem para autuação de trânsito? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, pois são complementares.

Com relação aos controles de semáforos, a gente ouve no dia a dia: "pobre do pedestre". E por isso estamos implantando em toda a área central da cidade, já quase que de forma completa, o tempo exclusivo para pedestres nos semáforos. Isso retarda um pouco o fluxo de veículos, mas é necessário proteger o pedestre.

E o que a gente tem visto? Aqui na Guia Lopes com Sinimbu, acidentes que capotam veículos no meio da tarde. Como isso aconteceu? Alguém furou o sinal! O controle no semáforo vai auxiliar inclusive em ações judiciais posteriores, porque ele vai demonstrar quem passou no sinal vermelho. Então é algo que se pensa sim, mas é um projeto complexo ter todo o sistema de semaforização inteligente.

Mas essa ideia é uma ideia sua ou uma ideia da gestão?

É uma ideia da Secretaria de Trânsito, que já foi apresentada para a gestão, e a gente está construindo isso juntos.

O senhor mencionou o pedestre, e o problema do trânsito de Caxias não é só o motorista. Tem pedestre que anda fora da faixa de pedestre, tem ciclista que anda na contramão. Pretende-se realizar ações em relação ao comportamento de quem não é motorista também?

Nós temos a atividade da Escola Pública de Trânsito que é intensa, não para quase que sete dias por semana. Me veio uma coisa agora à mente de um projeto que tramita, que pensa inclusive em desobrigar as aulas práticas para habilitação. Se o cidadão não é preparado para ser pedestre, como é que sem ser instruído ele vai ser preparado para ser um condutor? Nós temos que chegar na população com o uso de grupos sociais, de empresas, de associações de bairro, e chegar nesse cidadão para que ele se comporte da maneira adequada.

E é dever da administração do município oferecer a devida sinalização de uma faixa de travessia de pedestre, que não garante a segurança, mas orienta o pedestre onde ele terá mais atenção do motorista. A faixa de travessia só desperta o motorista que ali pode ter pedestres, e não garante a segurança do pedestre. Então, é uma questão de fatores, como o próprio controle de velocidade. As pessoas não deveriam recear o controle de velocidade. Basta se comportar adequadamente.

O cidadão pedestre deveria ter essa consciência tranquila de que o condutor vai respeitá-lo, porque é a parte mais frágil do trânsito. Então é um conjunto de fatores que tem que ser trabalhado. Eu não posso simplesmente colocar um sistema de semaforização inteligente e imaginar que, com isso, eu estou garantindo a segurança.

E a presença da fiscalização de forma mais efetiva. Isso também não faria parte desse processo?