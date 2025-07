Após adequações, secretário projeta conclusão do Centro de Proteção Animal de Caxias do Sul em até um ano

Centro de Proteção terá estrutura para atender cães, gatos e animais de grande porte. DCA/SEMMA / Reprodução

A novela em torno da construção do Centro de Proteção Animal pode estar perto do fim. Reivindicado há anos e com uma contratação de empresa que fracassou em 2024, o projeto foi relançado na última segunda-feira (21), e algumas alterações devem agilizar o processo e garantir a conclusão da obra.

Essa, ao menos, é a expectativa do secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Caxias do Sul, Ronaldo Boniatti. Em conversa com a coluna, mostrou otimismo e baseia este sentimento em mudanças que foram feitas no projeto. Além de corrigirem equívocos da proposição anterior, essas alterações também permitiram uma adequação aos recursos disponíveis, diminuindo o risco de que a obra não tenha empreiteiras interessadas na execução.

Entre as novidades estão ajustes no tipo de construção, já que a proposta anterior tinha linhas arquitetônicas e construtivas mais onerosas, que causavam divergências orçamentárias. Boniatti cita como exemplo o telhado, que inicialmente era projetado em concreto armado ondulado, e que acabou substituído por telhas. No entanto, ele garante que não haverá perda na qualidade das instalações:

— Foi feito um novo projeto e nova orçamentação, e por isso demorou. Foi trocada a parte das questões arquitetônicas, mas a parte do atendimento, de 800m², continua com a mesma metragem e funcionalidade. A disposição das baias é a mesma, na mesma locação.

Com as alterações, o secretário ressalta que foi possível se enquadrar no orçamento previsto, de R$ 7,9 milhões, que virá de um financiamento do Badesul. Além disso, ele espera agilizar ao máximo a parte burocrática, dentro dos prazos legais, para finalizar a obra até antes do prazo previsto de um ano de conclusão.