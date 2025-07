Ao completar seis anos na Serra, 4ºBPChq projeta aumento de efetivo e novos investimentos

Major Diego Soccol, comandante do 4º BPChq, durante café da manhã com a imprensa na manhã desta terça-feira (15).

Embora seja o tipo de unidade especializada em missões de média e alta complexidade, como grandes eventos ou graves distúrbios, o Choque tem se notabilizado também pela participação no enfrentamento à criminalidade. O resultado desse trabalho pode ser medido em números. Somente neste primeiro semestre foram 222 presos, 71 armas apreendidas e 840 quilos de drogas recolhidos. Este último indicador tem um crescimento significativo, pois no mesmo período de 2024 foram 312 quilos.

Outro dado interessante é que o BPChq é a unidade da Brigada Militar recordista na captação de recursos por meio do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg RS) . Este programa permite que empresas doem parte do ICMS devido para investimento em segurança pública, e foi o grande vetor de melhoria das condições estruturais do batalhão.

Soccol revelou que houve um grande trabalho de convencimento do empresariado local, que entendeu o projeto. Com isso, cerca de R$ 8 milhões já foram repassados à unidade , o que tem se refletido em uma grande melhora nos equipamentos.

— Nós conseguimos conquistar o empresário de Caxias e região e fazer com que ele entenda que essa destinação de valores faz com que se consiga comprar de forma mais rápida. E o resultado é significativo, pois já compramos inúmeras armas de fogo e 16 viaturas — informou o major.

Os próximos investimentos dos recursos provenientes do Piseg já estão definidos e irão, principalmente, para a compra de novos fuzis. Além disso, o Choque já se organiza para um grande salto, que é a mudança para um local maior. Instalada no prédio onde funcionava o antigo Senai José Gazola, no bairro São José, na Zona Norte de Caxias, a unidade está aguardando a cedência de um terreno de 70 mil m² às margens da BR-116, no bairro Cristo Redentor. A ideia é construir uma sede definitiva, mais ampla, e que também possa ampliar as funções do Batalhão.