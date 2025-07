Afinal, a UFRGS quer vir para a Serra? 

Prédio do antigo Campus 8 da UCS é cotado como provável sede. Porthus Junior / Agencia RBS

Não é uma afirmação e muito menos uma certeza, como o próprio ponto de interrogação no título demonstra. No entanto, os variados e incongruentes sinais vindos da UFRGS em relação ao campus na Serra nos forçam a perguntar: a instituição tem realmente alguma vontade concreta de se instalar na região?

Na semana passada, um sopro de otimismo se criou com a visita de uma comitiva da universidade ao prédio do antigo Campus 8 da UCS, cotado como provável sede. De lá saiu a projeção de que entre agosto e setembro deverá ser remetida ao Conselho Universitário a aprovação dos cursos a serem oferecidos. No entanto, a sombra da dúvida voltou a se reforçar na última segunda-feira (7), com uma contundente nota técnica da Faculdade de Ciências Econômicas (FCE) da entidade, e que reproduzimos na íntegra no final deste texto.

Embora não represente a opinião oficial e final da administração da UFRGS, é um documento oriundo de uma influente unidade da instituição, e que foi feito com o declarado objetivo de subsidiar e influenciar na decisão de se instalar na Serra. Os apontamentos, em geral, são contrários à implantação do novo campus, e me parecem um compilado de desculpas criado para justificar uma ideia já pré-concebida.

Dois dos argumentos, em especial, me reforçaram essa impressão. O quinto tópico elencado diz que “Caxias do Sul e seu entorno geográfico apresentam indicadores de população com ensino superior completo acima dos parâmetros do estado e do país.” Quer dizer que, no entender da FCE, a riqueza a muito custo construída pela população da Serra faz com que ela mereça menos do que outras regiões um investimento público. É isso?

Já no sexto tópico é informado que “Caxias do Sul e seu entorno geográfico, em linha com o observado no estado do Rio Grande do Sul, experimentam uma rápida e profunda transição demográfica, com perda significativa de população jovem (de 0 a 29 anos).” No entender da FCE, a possibilidade de redução da população no futuro é motivo para repensar a instalação do campus.

Faltou os estudiosos dizerem, no entanto, que embora tenha crescido menos que o esperado, Caxias do Sul ainda foi a cidade que teve o maior aumento populacional do RS no último censo. Além disso, Bento Gonçalves foi a 6ª que mais cresceu. No entanto, de acordo com este argumento estranho, um dos pontos que mais cresce no Estado não está habilitado a receber uma universidade. Fico pensando, então, o que restará para as outras regiões, inclusive para a Capital, que teve redução de população nesse mesmo período?

Embora seja importante ressaltar a aparente boa vontade demonstrada até agora pela reitora Márcia Barbosa com a proposta do campus na Serra, é inegável que setores da UFRGS não gostaram da ideia, e este posicionamento da FCE é a materialização disso. Para a região, que há décadas reclama a presença do ensino superior público, segue a dúvida sobre o que vai preponderar: a palavra do MEC, que recentemente voltou a garantir a implantação em 2026, ou a má vontade de alguns setores, que fica cada vez mais clara?

Confira a íntegra da nota técnica da FCE, publicada na última segunda-feira (7):

Nota técnica da direção da Faculdade de Ciências Econômicas

Proposta de criação de um novo campus da UFRGS em Caxias do Sul: Riscos, oportunidades e alternativas

Maria de Lurdes Furno da Silva – Diretora da Faculdade de Ciências Econômicas/UFRGS

André Moreira Cunha – Vice-Diretor da Faculdade de Ciências Econômicas/UFRGS.

A presente Nota Técnica tem por objetivo subsidiar os debates institucionais acerca da criação de um novo campus da UFRGS no município de Caxias do Sul. Em especial, busca-se informar a comunidade da FCE e o seu Conselho do andamento da proposta da Administração Central da UFRGS (AC), enfatizando aspectos técnicos, operacionais e financeiros. Ela se baseia nas informações disponibilizadas pela AC, bem como em dados oficiais sobre aspectos financeiros e técnicos intervenientes. Nas condições informacionais oferecidas pela AC, e a partir de ampla e detalhada análise da evolução da situação orçamentária da UFRGS e das condições de funcionamento do ensino superior no Brasil, particularmente da atuação das instituições federais, salientamos que:

- As projeções financeiras apresentadas pela AC indicam haver possibilidade, não negligenciável, de que a eventual criação de um novo campus em Caxias do Sul gere impactos potencialmente negativos para o bom funcionamento das demais unidades e campi da UFRGS, acarretando prejuízos aos cerca de 44 mil estudantes dessa instituição;

- Entendemos que é necessário ampliar e detalhar o planejamento financeiro, levando em conta, não apenas o novo campus, mas suas repercussões sobre o conjunto da universidade. Devem ser considerados distintos cenários prospectivos, dados os marcos atuais das regras fiscais, as quais criam constrangimentos importantes sobre o financiamento das universidades federais.

- A ausência de análise detalhada da estrutura de custos efetiva do prédio do campus 8 da Universidade de Caxias do Sul, apontado pela AC como possível estrutura física a ser adquirida pela UFRGS, torna as projeções já apresentadas ainda mais incertas. Faltam informações suficientes e detalhadas sobre prédios alternativos, com suas respectivas estruturas, condições técnicas e custos associados. Há, portanto, riscos não desprezíveis de que os custos de aquisição e estruturação dos equipamentos derivados, reparos e manutenção da nova estrutura física, e de alternativas a ela, sejam maiores do que os já considerados pela AC.

- As linhas gerais do projeto pedagógico das futuras atividades desse novo campus não fornecem elementos robustos suficientes para uma tomada de decisão assertiva e eficiente. Outrossim, a própria estrutura de custos e os seus respectivos impactos financeiros dependem da definição, específica e detalhada, dos cursos e das atividades a serem desenvolvidas;

- Caxias do Sul e seu entorno geográfico apresentam indicadores de população com ensino superior completo acima dos parâmetros do estado e do país. Nos marcos da realidade nacional, não há indícios de carência quantitativa de formação em nível de graduação. Pode, eventualmente, haver assimetrias entre as necessidades sociais e empresariais da região e o padrão formativo já existente, em termos qualitativos. Tais aspectos foram elencados no item 2 dessa Nota, com a sinalização de elementos que poderiam ser considerados pela AC.

- Caxias do Sul e seu entorno geográfico, em linha com o observado no estado do Rio Grande do Sul, experimentam uma rápida e profunda transição demográfica, com perda significativa de população jovem (de 0 a 29 anos), em todas as faixas, inclusive na primeira infância, conforme registrado nos últimos dois Censos Populacionais (2010 e 2022). As taxas de fecundidade estão bem abaixo dos parâmetros mínimos de reposição populacional, indicando tendência persistente de queda no número de habitantes, bem como de envelhecimento. Essa realidade deveria ser considerada na proposta em discussão.