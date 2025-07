“A gente utiliza essas ferramentas para gerar decisões mais rápidas", afirma desembargador caxiense que atua no TJRS

Juiz Clóvis Mattana Ramos atua desde janeiro de 2024 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). Jaqueline Ramos / Divulgação

O uso da ferramenta Gaia Minuta pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) começou em 12 de junho, e foi destacada pelo repórter Gabriel Jacobsen na programação da Rádio Gaúcha e em GZH nos últimos dias. A ideia é aproveitar o potencial da inteligência artificial (IA) para facilitar o trabalho dos juízes e entregar um serviço melhor à população.

E na linha de frente de uso da tecnologia está um magistrado caxiense, o desembargador Clóvis Mattana Ramos, que desde o ano passado atua no TJ. Com longa trajetória no direito da cidade, onde foi professor, juiz e diretor do Fórum por muitos anos, ele falou sobre o tema durante entrevista no programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra, nesta segunda-feira (21).

Entusiasta da ferramenta, Ramos ressaltou o papel central que o juiz continua tendo no processo, e apontou os benefícios que o bom uso da tecnologia pode trazer para o Judiciário, especialmente em termos de agilidade nas decisões. Confira a entrevista:

Gaúcha Serra: O senhor é um dos magistrados que têm usado essa nova ferramenta, colocada há algumas semanas à disposição do Judiciário. Ela tem cumprido o objetivo principal, que é agilizar os processos?

Clóvis Mattana Ramos: Exatamente, essa é a ideia, de agilização a partir da utilização de uma ferramenta que é um super assistente de redação. Ela faz para mim o que eu chamo de primeiríssimo rascunho de uma decisão, e vai para revisão da minha assessoria. Depois volta para mim, eu faço nova revisão, mando para Câmara e pauto o processo, onde também será revisado por outros dois desembargadores. Então, a gente ganha bastante tempo no que diz respeito à redação da peça e ganha no que diz respeito à correção do português, do estilo linguístico e tudo mais, e faz com que a decisão fique mais simples até de ser compreendida. É nesse sentido que a ferramenta tem nos ajudado muito.

A Gaia Minuta é uma ferramenta que ela se baseia nos grandes motores de inteligência artificial. Mas ela é criada e desenvolvida exclusivamente para o Judiciário?

Ela foi adaptada. É uma ferramenta que nasce de uma outra, e que foi adaptada para o contexto do processo. Como ela funciona? Eu carrego o processo ali dentro, e através de um comando entro no eproc (sistema de gestão processual utilizado pelo TJRS), clico no botão da Gaia Minuta e ela carrega o contexto para ser trabalhado. Nesse contexto eu insiro um prompt de comando e ela então vai gerar esse rascunho. Explicando para o Gabriel Jacobsen, a gente utilizou ao vivo o caso de um imóvel que era isento de débitos condominiais e tinha sido alvo de uma cobrança de mais de R$ 30 mil. Ali havia um pedido de liminar de suspensão dessa cobrança. Então eu carreguei o processo, inseri ali o comando para que ele redigisse um acórdão, com algumas instruções mais específicas, e aí a ferramenta gera o documento em um minuto, mais ou menos. O comando é do juiz, e eu vou dizer como fazer e ela vai me entregar uma redação perfeita. Eu passo a perder muito menos tempo com a revisão do texto, e aí o juiz vai usar esse tempo para decidir, porque eu sempre digo que o juiz primeiro se decide, e depois ele vai fazer a decisão. Formatar a decisão é o momento mais simples, o mais difícil é decidir para onde tu vais, e aí a ferramenta nos ajuda.

Desde o começo da ação, quando aciona a IA, o juiz precisa já ter uma ideia sobre o que vai ser a sentença. O senhor já dá essa orientação para o software então?

Exatamente, esse é o caminho correto de utilização de uma ferramenta como essa. Primeiro você examina tudo, decide e depois dá o comando para que ela te ajude a criar um rascunho. Como eu disse, nesses processos no Tribunal de Justiça, eu tomo a decisão, faço um rascunho, mando para a assessoria revisar e volta para mim. Eu pauto e depois vou ser revisado por mais dois desembargadores. Então, no âmbito do colegiado, é até demorado que isso tudo aconteça, mas a gente tem conseguido um resultado muito bom. Eu estou trabalhando na 15ª Câmara Civil há um pouco menos de dois anos, desde que fui promovido de Caxias para Porto Alegre, e o meu resíduo de processos é quase o resíduo do dia. A gente recebe quase 20 processos por dia, que é o ideal para o magistrado trabalhar com o resíduo do dia. Se eu julgar somente 10 por dia, quantos eu vou ter no final do ano? Seriam uns 200 por mês, e no final do ano eu vou ter 2 mil processos no gabinete para fazer votos. Essa é a conta, e tem muita coisa que se repete, são coisas fáceis. Então a gente utiliza essas ferramentas para gerar decisões mais rápidas.

Nesse sentido, até para a gente entender melhor o impacto da inteligência artificial, como funcionava a redação das decisões antes disso?

É um trabalho de várias mãos. Eu tenho assessores que me auxiliam a fazer isso, mas eu cansei de perder feriados inteiros, domingos e sábados redigindo peças. Eu gosto muito de redigir, mas quando há uma ferramenta que faz um rascunho e insere alguns parágrafos, sem perder tanto tempo fazendo citações e tudo mais, tu ganha muito tempo e qualidade. Eu perdia muito tempo na correção do português, e eu sou um cara chato com relação a isso, e se você é um pouco perfeccionista, perde muito tempo com isso.

Uma das preocupações com o uso da IA na Justiça é que sempre haja a opinião do juiz, e não a ação apenas de uma ferramenta de tecnologia. Como controlar isso? Como garantir ações de fiscalização e controle no uso da ferramenta, para que o decisivo seja o trabalho e a opinião do juiz sobre o caso?

É preciso ver se o que a ferramenta está te entregando é aquilo que tu estás pedindo para ela. Então, a revisão é o mais importante de tudo. Claro, a gente tem outras questões, de verificação de segurança, e isso daria mais um programa para a gente falar. Mas o mais importante é a revisão, é fazer a decisão, pedir que seja feita e usar a ferramenta para que ela trabalhe de acordo com aquilo que tu está postulando. E a respeito dos números. Eu tenho acesso aqui ao dashboard do sistema, e ele está mostrando mais ou menos 10 mil minutas realizadas por dia com o uso dessa ferramenta nas últimas três semanas. É bastante, mas se você pensar que a gente tem 13,5 milhões de processos no Judiciário, vai ver que esse número ainda é ínfimo perto do volume que a gente tem. Então a gente ainda está só começando a utilizar a ferramenta.

E agora, qual o papel da assessoria do magistrado? Ela segue ajudando na redação?