Preocupada com o ritmo da obra, prefeitura de Caxias notifica empresa responsável por trabalho no acesso ao Planalto

A construção da rótula se arrasta há anos, com histórico de demora e abandono de empresas. A ordem de início do contrato com a AF foi assinada em 31 de março , mas já naquele momento a empresa apresentou dificuldades , tanto que naquele momento já recebeu uma notificação por demora na apresentação de documentos. Após regularizar a situação, os trabalhos começaram em 24 de abril, mas o ritmo tem sido considerado insuficiente pela prefeitura.

De acordo com Reinaldo Toscan Neto, diretor do Escritório de Projetos da Secretaria Municipal de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan), a empresa receberá uma notificação e ganhará prazo até segunda-feira (9) para que se posicione de forma concreta sobre o andamento da obra. Ele admite que algumas coisas até foram executadas no local, como um pequeno asfaltamento da Avenida Marcopolo, levantamentos topográficos e início da escavação para ampliação da alça de acesso na BR-116.

Reivindicada há anos pela comunidade, a obra prevê a reforma do no entroncamento da BR-116 com rótula da Avenida Marcopolo, na entrada do bairro Planalto. Os trabalhos começaram em novembro de 2023 e deveriam ter sido concluídos em julho de 2024, mas no meio do caminho houve duas rescisões de contrato com empreiteiras. O investimento total é de R$ 4,5 milhões.