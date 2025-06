Prefeitura de Caxias avalia rescisão de contrato com empreiteira responsável pelo acesso ao Planalto

Reformulação do acesso ao Planalto deveria ter sido finalizada em julho de 2024. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias do Sul está analisando a resposta dada pela AF Construtora à notificação emitida na semana passada. A empreiteira, que é responsável pela obra de acesso ao bairro Planalto, alegou ter encontrado algumas dificuldades técnicas para executar os trabalhos, e pediu prazo até o dia 16 de junho para retomar as atividades de escavações de drenagem.

Apesar da nova promessa da companhia, neste momento o Executivo cogita fortemente a rescisão unilateral do acordo, com a cobrança de todos os dispositivos previstos no contrato, inclusive um seguro para a obra. Essa postura é embasada pelas dúvidas em torno da capacidade técnica da AF em cumprir o cronograma previsto.

O diretor do Escritório de Projetos da Secretaria Municipal de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan), Reinaldo Toscan Neto, revela que algumas reuniões internas foram realizadas para tratar do tema nesta quarta-feira (11), e uma decisão final deve ser tomada até o início da próxima semana. Se a rescisão for confirmada, há uma possibilidade de contratação da Codeca para fazer a conclusão da obra.

Toscan informa que a cobrança do Executivo se apoia na análise de que, mesmo com eventuais dificuldades, a obra já deveria ter avançado mais. A partir dessa percepção é que surgiu o entendimento de que a empresa não tem as condições técnicas necessárias, pois outras frentes de trabalho já deveriam estar andando.

– Quando a gente começa a escavar, sempre encontra uma situação ou outra que tem que fazer algum ajuste de projeto. Mas isso é uma coisa corriqueira e normal, e não justifica de maneira alguma a empresa ficar quase três meses sem executar nada lá. Eles teriam um monte de frentes para fazer, e nada aconteceu – ressalta o diretor.

A construção da rótula tem histórico de demora e contratempos. A ordem de início do contrato com a AF, terceira empresa a assumir a obra, foi assinada em 31 de março, mas já naquele momento apresentou dificuldades, tanto que a empreiteira recebeu semanas depois uma notificação por demora na apresentação de documentos. Após regularizar a situação, os trabalhos começaram em 24 de abril, mas o ritmo tem sido considerado insuficiente.