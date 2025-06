Corte italiana é provocada a se manifestar sobre aplicação da lei de cidadania

A discussão sobre os direitos dos descendentes de italianos teve duas movimentações importantes nestes últimos dias. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A discussão sobre os direitos dos descendentes de italianos teve duas movimentações importantes nestes últimos dias na Corte Constitucional da Itália, o mais alto órgão de controle de constitucionalidade no país europeu. A expectativa é que ela emita a primeira manifestação oficial em algumas semanas, e o teor vai influenciar nos processos já em andamento, além de possivelmente sinalizar o pensamento dos magistrados sobre as mudanças recém implantadas na lei de cidadania.

A primeira movimentação aconteceu na terça-feira (24), quando a Corte realizou uma audiência para análise do artigo 1º da Lei nº 91/1992, que até março deste ano estipulava as normas para o reconhecimento da cidadania italiana. O julgamento foi marcado a partir de uma provocação do Tribunal de Bolonha, que em novembro do ano passado questionou sobre a constitucionalidade da norma. Posteriormente, os tribunais de Florença, Milão e Roma também apresentaram contestações semelhantes. Durante a sessão, a juíza relatora apresentou o tema e houve oportunidade para advogados habilitados e que tinham relação com os processos se manifestaram.

A principal dúvida suscitada pelos tribunais é se é legal a aplicação do artigo 1º, que previa o reconhecimento da cidadania baseada no direito de sangue (jus sanguinis), que garante a transmissão sem limites de geração e que historicamente tem sido utilizado pelo estado italiano. Os juízes ouviram a argumentação e fizeram algumas perguntas, mas não houve debate e nem emissão de opinião dos magistrados. O procedimento-padrão prevê a redação coletiva de uma sentença, que será divulgada por escrito, e sem um prazo estabelecido para que isso ocorra.

Embora o julgamento não se refira às mudanças na lei de cidadania editadas pelo governo de Giorgia Meloni em março desse ano e aprovadas pelo congresso em maio, juristas e entidades que representam os italianos no exterior acompanharam com muito interesse a sessão. Há o entendimento de que uma confirmação da validade da antiga lei será uma sinalização importante, pois serviria para balizar os julgamentos dos processos de reconhecimento abertos antes das mudanças aplicadas a partir de 2025, além de abrir espaço para também contestar as novas diretrizes.

Esta é a visão do advogado gaúcho Gustavo Slongo Guaragna, que acompanhou in loco a sessão da Corte Constitucional. Natural de Vacaria e com ligações familiares com Caxias do Sul, ele trabalha há 15 anos com cidadania italiana, tendo escritórios em Porto Alegre, Bérgamo (Itália) e Porto (Portugal), onde reside há cinco anos. Ele exalta o histórico do tribunal, que considera como exemplar ao longo da história na defesa dos preceitos constitucionais.

Com base nessa trajetória, Guaragna aposta que os magistrados decidirão pela inadmissibilidade da contestação feita pelo Tribunal de Bolonha, confirmando a interpretação tradicional e repassando a responsabilidade por mudanças na lei ao parlamento. Ele também tem expectativa de que a manifestação da Corte seja divulgada rapidamente.

– Não existe um prazo, e entre colegas fala-se sobre antes do recesso (que ocorre em agosto) termos uma decisão. Já alguns falam de uma média entre três ou quatro meses, mas conhecendo os prazos, inclusive do Brasil, podemos dizer que é uma coisa para ser rápida, mas isso não significa amanhã. Eu apostaria que sai antes do recesso – declara o advogado.

O sociólogo e genealogista Daniel Taddone, membro do CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero - Conselho Geral dos Italianos no Exterior), também esteve na sessão da Corte Constitucional, e gostou das sustentações dos advogados. Ele também tem a expectativa de que a decisão seja pela inadmissibilidade, mas acha pouco provável que os juízes falem sobre as mudanças mais recentes, mesmo tendo sido provocados pelos advogados nesse aspecto. Também chamaram a atenção dele os procedimentos do tribunal.

– Muito diferente do Judiciário brasileiro. É mais formal, e os juízes não dizem nada na sessão. Eles ouvem, perguntam e decidem por escrito. Você não sabe a opinião individual de nenhum deles – ressalta Taddone.

Mudanças na lei também passam por contestação

Já na quarta-feira (25) houve o segundo fato jurídico importante da semana. Neste dia, o juiz Fabrizio Alessandria, do Tribunal de Turim, encaminhou à Corte Constitucional um procedimento onde pede explicações sobre a aplicação das novas normas relativas à concessão da cidadania. A demanda surgiu a partir de um processo protocolado no judiciário em 28 de março, quando já estava em vigor o Decreto 36/2025, que alterou a lei.

Este fato é importante pois é a primeira contestação direta às alterações aprovadas neste ano, e caso seja acolhida pode desencadear a declaração de ilegalidade das mudanças. O advogado Gustavo Slongo Guaragna explica que o magistrado optou por não rejeitar o pedido e encaminhou o questionamento à Corte, a fim de formar um juízo sobre como julgar a questão.

– A Corte Constitucional já analisou essa lei muitas vezes no passado, e havia uma legislação consolidada. Então, o juiz de Turim pergunta como ele faz, a partir de agora, para julgar de forma diferente situações análogas que já foram consideradas procedentes no passado? Ele justifica a remessa dele para a Corte assim – exemplifica o advogado.