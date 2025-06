Contrato para reforma do acesso ao bairro Planalto é rescindido pela prefeitura de Caxias

Iniciada em 2024, obra do acesso ao bairro Planalto, na Zona Leste de Caxias, está abandonada. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O diretor do Escritório de Projetos da Secretaria Municipal de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan), Reinaldo Toscan Neto, confirmou na manhã desta segunda-feira (16) que o órgão optou pela rescisão do contrato com a AF Construtora. A empreiteira era a responsável pela reforma do acesso ao bairro Planalto, e havia sido contratada em março para tocar a obra.

A notificação da rescisão foi enviada ainda na sexta-feira (13), e o prazo legal de três dias para que a empresa apresente recurso administrativo começa a valer nesta segunda. Toscan acredita, no entanto, que este recurso não deve trazer novidades que possam reverter o processo, já que a prefeitura já tem convicção de que a AF não tem condições técnicas para concluir a obra.

Leia Mais Preocupada com o ritmo da obra, prefeitura de Caxias notifica empresa responsável por trabalho no acesso ao Planalto

– Eles podem alegar alguma coisa contra a nossa argumentação, e nós vamos dizer se aceitamos ou não. Mas a gente tem convicção da decisão, e já tivemos notícias de terceirizados que estão tendo problemas com eles. É um contrato que já está com muitos problemas, e por isso vamos rescindir – explica Toscan.

Com a confirmação da rescisão, a prefeitura já iniciou os contatos com a Codeca, a fim iniciar os trâmites e assinar com um novo responsável pela obra. O processo e deve levar cerca de um mês, já que será necessário cumprir prazos e fazer uma atualização dos valores do orçamento.

AF Construções é a terceira empresa a ter contrato rescindido para a obra do bairro Planalto. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A construção da rótula do Planalto tem histórico de demora e contratempos. A ordem de início do contrato com a AF, terceira empresa a assumir a obra, foi assinada em 31 de março, e os trabalhos começaram em 24 de abril. O ritmo do trabalho, porém, foi considerado insuficiente, pois poucas ações no local foram executadas.