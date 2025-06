Com custo 130% maior do que o estimado, obra na Dr. Montaury, em Caxias, deverá ser concluída em agosto

Uma combinação de fatores tem limitado o ritmo do trabalho do Samae. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma combinação de fatores tem limitado o ritmo do trabalho do Samae para ampliar o Sistema de Esgotamento Sanitário Tega, no Centro de Caxias, entre as ruas Hércules Galló e Visconde de Pelotas. A obra, iniciada em janeiro, e que inicialmente tinha previsão de conclusão para março, está com cerca de metade das ações finalizadas, e agora só deve ficar pronta daqui a dois meses, e com custo 130% maior do que era estimado.

A primeira causa da demora e do aumento do investimento foi a presença de grande quantidade de rochas no local onde as escavações estão acontecendo. De acordo com o diretor-presidente do Samae, João Uez, sondagens já apontavam para essa possibilidade antes do início do trabalho, mas a dimensão das pedras encontradas superou todas as expectativas. Além disso, limitações impostas pela presença de construções com diferentes usos no trajeto fizeram com que o ritmo da construção enfrentasse limitações:

– A vala tem em torno de 5,40 m de fundura, e a gente enfrenta em torno de 2m, 2,5m de pedra. E nós temos um posto de combustível ali na frente, então em termos de dinamite não dá para usar a quantidade que precisaria a cada detonação, pois os tanques estão próximos. Tem a questão de todos os prédios ao entorno, e aí também não dá para botar uma quantidade expressiva de dinamite, e aí a obra acaba ficando morosa.

Os trabalhos em frente ao posto de combustíveis localizado na Dr. Montaury, que é onde as ações se concentram atualmente, usam apenas metade da carga de dinamite prevista. Além disso, anteriormente o trajeto da obra passou ao lado do Colégio Murialdo, o que também ocasionou transtornos. De acordo com Uez, a pedido da direção da escola, era evitado que fossem feitas explosões durante o período de aula, para não prejudicar alunos autistas. Como o Exército não permite o uso explosivos à noite ou nos domingos, restava fazer as detonações no sábado e perfurações no domingo, o que, segundo Uez, também gerou reclamações.

– Coitado do operador na máquina, o que ele escutou! Os vizinhos paravam na frente da máquina no domingo, às 09h, com a turma trabalhando, ou no sábado à tarde, e pediam para parar, porque tinha barulho no final de semana. E aí a empresa chegava e falava: João, o que a gente faz? Então, ela acaba ficando complexa. Evidentemente ela não poderia demorar tanto, mas a turma tá lá trabalhando no final de semana e feriado – ressalta o diretor-presidente.

Com a necessidade de aumentar as detonações e ampliar o tempo de trabalho, o custo aumentou exponencialmente. Inicialmente orçada em R$ 641 mil, Uez estima que a obra deve custar R$ 1,5 milhão, com prazo de conclusão agora previsto para o fim de agosto.