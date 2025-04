Saiba como será o festival de tatuagem que a Festa da Uva vai sediar no mês de junho

Cartaz do artista Rafael Giovanolli foi inspirado na Igreja São Pelegrino. InkStars / Divulgação

Em busca de maior utilização dos Pavilhões, com novos atrativos e a confirmação nesta semana de um festival de música em novembro, a Festa da Uva acaba de fechar mais um evento. Entre os dias 20 e 22 de junho, o parque vai receber o Caxias do Sul Tattoo Fest, que promete ser a maior atração do gênero no Rio Grande do Sul, e vai contar com ampla programação dedicada às artes corporais.

Organizado pela produtora InkStars e Lester Tatuagem, o festival vai ter estrutura de 11 mil metros quadrados, com praça de alimentação, lojistas de segmentos variados, dois palcos com telão e mais de 100 estandes, que abrigarão cerca de 300 tatuadores brasileiros e estrangeiros, além de 30 piercers. Paralelamente, ocorrerá o Caxias Anime Fest, que vai reunir entusiastas das artes orientais e de desenhos animados.

A parte cultural traz ainda concurso de cosplay e competições de tatuagens e piercings. Também estão programados shows de bandas locais e nacionais, sendo a principal atração o Ratos de Porão, clássico grupo brasileiro de punk rock formado na década de 1980. Os ingressos, que incluem o acesso a todos os espaços, inclusive os shows, estão à venda no site articket.com.br.

O presidente da Festa da Uva SA, Milton Corlatti, tem sido um dos articuladores da ampliação da quantidade e variedade de eventos no Parque de Exposições. Para ele, a cidade precisa explorar o potencial do local, pois isso reforça a economia e atende a uma demanda da população.

– O que está acontecendo no parque é uma solicitação antiga da comunidade caxiense, de que se fizesse eventos diferentes. Nós fomos atrás disso e, com a parceria de muitas pessoas, especialmente da equipe do Parque da Festa da Uva, vamos ter ainda mais coisas diferentes até o fim do ano – afirma Corlatti.

A expectativa da produtora geral da InkStars, Michelle Jefinny, é que o festival reúna cerca de 5 mil visitantes. A previsão se baseia na experiência na organização de edições em cidades como Canoas e Novo Hamburgo, além do chamariz que o show do Ratos de Porão representa. Ela se diz muito otimista com o evento, pois o primeiro lote de ingressos já se esgotou, e a procura pelos estandes levou à busca por um espaço maior, como a Festa da Uva: