"Caxias é um dos municípios que tem o menor percentual de gasto com CC", diz Adiló Didomenico

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, concedeu entrevista à Rádio Gaúcha Serra na manhã desta quinta-feira (10) para avaliar os 100 dias de governo. Ele tratou de questões como saúde, segurança nas escolas, investimentos e cargos de confiança (CCs).

O prefeito rebateu uma das críticas mais presentes neste começo de governo, que foi o fato de ter ocorrido um aumento do número de cargos CCs, mesmo em um momento de corte de gastos. Adiló entende que o número é até baixo em comparação com municípios do mesmo porte, e que a principal questão é cuidar da produtividade desses contratados:

— Caxias é um dos municípios desse porte que tem o menor percentual de gasto com cargo de confiança. Nós estamos hoje com 178 (na administração direta), e já tivemos no passado 223 CCs em outros governos, e não tinha nada de errado. O CC é muito importante, pois não existe uma prefeitura, um governo do estado ou um governo federal que consiga implantar o seu programa de governo sem a ajuda dos cargos de confiança. O que tem que cuidar é que eles deem resultado.

As pastas que mais têm CC's são o Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Obras, incluindo os subprefeitos dos distritos. Já em relação aos salários de todos os cargos nomeados em 2025, o mais alto é o dos 24 secretários, presidentes das autarquias, representante em Brasília, procurador-geral e chefe da Casa Civil, chegando em mais de R$ 18,8 mil, seguido dos 15 adjuntos, vice-presidente e diretor financeiro da Codeca, com R$ 16.978,37.

Confira a entrevista completa: