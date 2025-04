3º GAAAe recebe visita de generais e prepara cerimônia com salva de 17 tiros de canhão

Canhões farão disparos de artilharia durante cerimônia no 3º GAAAe na próxima quarta-feira (23). 3º GAAAe / Divulgação

A sede do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe), em Caxias do Sul, recebe a partir desta terça-feira (22) autoridades militares para uma visita de orientação técnica. Estarão presentes o general João Chalella Júnior, chefe do Departamento Geral de Pessoal (DGP) do Exército Brasileiro, e o general Hertz Pires do Nascimento, responsável pelo Comando Militar do Sul (CMS), além de outros oficiais superiores.

Na manhã da quarta-feira (23), durante a presença dos membros do alto comando, vai ser realizada uma cerimônia militar nas dependências do quartel, e que contará com uma salva de tiros de canhão que deve chamar a atenção dos moradores do entorno. Em virtude disso, a comunicação do 3º GAAAe fez um alerta para o evento, detalhando como vai ocorrer. O documento explica que durante a solenidade serão executados 17 tiros de artilharia, como parte do protocolo de honras militares prestadas às autoridades e em conformidade com a legislação.

A comunicação alerta que não há perigo, pois será usada apenas pólvora, sem a presença de projéteis nos canhões. Mesmo assim, é solicitado “aos moradores vizinhos ao quartel que mantenham portas e janelas de vidro (internas e externas) completamente abertas, durante o referido horário, como medida preventiva para evitar eventuais danos”. A cerimônia militar será entre 08h e 10h, e o horário aproximado para a salva é 08h30, com intervalo de seis segundos entre cada tiro.

Este tipo de visita de inspeção normalmente ocorre em Porto Alegre, mas segundo a assessoria do 3º GAAAe, o general Chalella optou por fazer aqui na Serra em virtude de ter servido na unidade militar caxiense entre 1987 e 89. Atualmente na patente de general de exército, a mais alta do Exército Brasileiro, o comando do DGP confere ao militar uma posição de terceiro posto mais importante da corporação. O departamento trata de questões como fundo de saúde, controle de pessoal e atenção a veteranos e pensionistas.

Ainda em relação ao 3º GAAAe, a unidade recebeu na última quarta-feira (16) a comemoração do Dia do Exército, normalmente celebrada em 19 de abril, mas cuja cerimônia foi antecipada em virtude do feriadão. Autoridades locais estiveram presentes e foram entregues medalhas a militares agraciados por seus méritos e diplomas de Colaborador Emérito do Exército Brasileiro.